　現地時間29日(日本時間30日)、北中米ワールドカップの決勝トーナメント初戦(ラウンド32)で日本代表と対戦するブラジル代表のスターティングメンバーが発表された。

　日本より1日長い中4日で試合に臨むブラジルは、グループリーグ第3節・スコットランド戦からスタメンの変更は無し。ここまで大幅なメンバー変更をせず、3試合連続得点で合計4ゴールのFWビニシウス・ジュニオール(R・マドリー)も先発入りした。また、第3節で初先発のFWラヤン(ボーンマス)も引き続きスタメンに名を連ねた。第3節で981日ぶりの代表戦となったFWネイマールはベンチスタート。第2節・ハイチ戦で負傷したFWラフィーニャ(バルセロナ)はメンバー外となった。

　ブラジルはグループリーグ初戦でモロッコと1-1で引き分けたものの、第2節でハイチを、第3節でスコットランドを2試合連続の3-0で撃破。モロッコと勝ち点7で並んだが、得失点差でC組首位通過を果たした。

<出場メンバー>

[ブラジル代表]

▽先発

GK 1 アリソン・ベッカー(リバプール)

DF 13 ダニーロ(フラメンゴ)

DF 4 マルキーニョス(パリSG、Cap)

DF 3 ガブリエル・マガリャンイス(アーセナル)

DF 16 ドグラス・サントス(ゼニト)

MF 5 カゼミーロ(マンチェスター・U)

MF 8 ブルーノ・ギマランイス(ニューカッスル)

MF 20 ルーカス・パケタ(フラメンゴ)

FW 7 ビニシウス・ジュニオール(R・マドリー)

FW 9 マテウス・クーニャ(マンチェスター・U)

FW 26 ラヤン(ボーンマス)

▽控え

GK 12 ウェベルトン(グレミオ)

GK 23 エデルソン・モラエス(フェネルバフチェ)

DF 2 エデルソン(アタランタ)

DF 6 アレックス・サンドロ(フラメンゴ)

DF 14 グレイソン・ブレーメル(ユベントス)

DF 15 レオ・ペレイラ(フラメンゴ)

DF 24 ロジェール・イバニェス(アル・アハリ)

MF 17 ファビーニョ(アルイテハド)

MF 18 ダニーロ(ボタフォゴ)

FW 10 ネイマール(サントス)

FW 19 エンドリッキ(リヨン)

FW 21 ルイス・エンヒキ(ゼニト)

FW 22 ガブリエル・マルティネッリ(アーセナル)

FW 25 イゴーリ・チアゴ(ブレントフォード)

▽監督

カルロ・アンチェロッティ