ブラジルがスタメン発表! 最多5度のW杯優勝を誇るサッカー王国が日本に立ちはだかる
現地時間29日(日本時間30日)、北中米ワールドカップの決勝トーナメント初戦(ラウンド32)で日本代表と対戦するブラジル代表のスターティングメンバーが発表された。
日本より1日長い中4日で試合に臨むブラジルは、グループリーグ第3節・スコットランド戦からスタメンの変更は無し。ここまで大幅なメンバー変更をせず、3試合連続得点で合計4ゴールのFWビニシウス・ジュニオール(R・マドリー)も先発入りした。また、第3節で初先発のFWラヤン(ボーンマス)も引き続きスタメンに名を連ねた。第3節で981日ぶりの代表戦となったFWネイマールはベンチスタート。第2節・ハイチ戦で負傷したFWラフィーニャ(バルセロナ)はメンバー外となった。
ブラジルはグループリーグ初戦でモロッコと1-1で引き分けたものの、第2節でハイチを、第3節でスコットランドを2試合連続の3-0で撃破。モロッコと勝ち点7で並んだが、得失点差でC組首位通過を果たした。
<出場メンバー>
[ブラジル代表]
▽先発
GK 1 アリソン・ベッカー(リバプール)
DF 13 ダニーロ(フラメンゴ)
DF 4 マルキーニョス(パリSG、Cap)
DF 3 ガブリエル・マガリャンイス(アーセナル)
DF 16 ドグラス・サントス(ゼニト)
MF 5 カゼミーロ(マンチェスター・U)
MF 8 ブルーノ・ギマランイス(ニューカッスル)
MF 20 ルーカス・パケタ(フラメンゴ)
FW 7 ビニシウス・ジュニオール(R・マドリー)
FW 9 マテウス・クーニャ(マンチェスター・U)
FW 26 ラヤン(ボーンマス)
▽控え
GK 12 ウェベルトン(グレミオ)
GK 23 エデルソン・モラエス(フェネルバフチェ)
DF 2 エデルソン(アタランタ)
DF 6 アレックス・サンドロ(フラメンゴ)
DF 14 グレイソン・ブレーメル(ユベントス)
DF 15 レオ・ペレイラ(フラメンゴ)
DF 24 ロジェール・イバニェス(アル・アハリ)
MF 17 ファビーニョ(アルイテハド)
MF 18 ダニーロ(ボタフォゴ)
FW 10 ネイマール(サントス)
FW 19 エンドリッキ(リヨン)
FW 21 ルイス・エンヒキ(ゼニト)
FW 22 ガブリエル・マルティネッリ(アーセナル)
FW 25 イゴーリ・チアゴ(ブレントフォード)
▽監督
カルロ・アンチェロッティ
日本より1日長い中4日で試合に臨むブラジルは、グループリーグ第3節・スコットランド戦からスタメンの変更は無し。ここまで大幅なメンバー変更をせず、3試合連続得点で合計4ゴールのFWビニシウス・ジュニオール(R・マドリー)も先発入りした。また、第3節で初先発のFWラヤン(ボーンマス)も引き続きスタメンに名を連ねた。第3節で981日ぶりの代表戦となったFWネイマールはベンチスタート。第2節・ハイチ戦で負傷したFWラフィーニャ(バルセロナ)はメンバー外となった。
<出場メンバー>
[ブラジル代表]
▽先発
GK 1 アリソン・ベッカー(リバプール)
DF 13 ダニーロ(フラメンゴ)
DF 4 マルキーニョス(パリSG、Cap)
DF 3 ガブリエル・マガリャンイス(アーセナル)
DF 16 ドグラス・サントス(ゼニト)
MF 5 カゼミーロ(マンチェスター・U)
MF 8 ブルーノ・ギマランイス(ニューカッスル)
MF 20 ルーカス・パケタ(フラメンゴ)
FW 7 ビニシウス・ジュニオール(R・マドリー)
FW 9 マテウス・クーニャ(マンチェスター・U)
FW 26 ラヤン(ボーンマス)
▽控え
GK 12 ウェベルトン(グレミオ)
GK 23 エデルソン・モラエス(フェネルバフチェ)
DF 2 エデルソン(アタランタ)
DF 6 アレックス・サンドロ(フラメンゴ)
DF 14 グレイソン・ブレーメル(ユベントス)
DF 15 レオ・ペレイラ(フラメンゴ)
DF 24 ロジェール・イバニェス(アル・アハリ)
MF 17 ファビーニョ(アルイテハド)
MF 18 ダニーロ(ボタフォゴ)
FW 10 ネイマール(サントス)
FW 19 エンドリッキ(リヨン)
FW 21 ルイス・エンヒキ(ゼニト)
FW 22 ガブリエル・マルティネッリ(アーセナル)
FW 25 イゴーリ・チアゴ(ブレントフォード)
▽監督
カルロ・アンチェロッティ