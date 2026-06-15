◆サッカー北中米Ｗ杯▽決勝トーナメント１回戦 ブラジル―日本（２９日、ヒューストン競技場）

サッカー元日本代表ＭＦ本田圭佑がＮＨＫ・ＢＳの日本ーブラジル戦生中継の解説に登場した。

日の丸を意識した真っ赤なジャケットで試合前のピッチに立った本田は「かなり難しい試合になるのは言うまでもなくなんですけど、勝率が２割だとしても、もしかしたら１割かも知れないです。でも、きょうは本当に勝利だけを期待してます」と言い切った。

本田はＮＨＫで解説を務めた１４日のオランダ戦では「え！ ヤバ！ １９３（いち、きゅー、さん）のウィンガー！？なんなん、この１１番。ほんまマジ、ウザいわぁ」「１にガクポ、２にガクポ、３にガクポ」 「オランダはとにかくデカい。トイレの便器も高い」などの面白発言を連発。

日本テレビ系で解説を務めた２１日のチュニジア戦でも「鎌田さん、うまっ！左足、ピョンやん！」「股抜きちゃう？ 股（抜き）！ サイドネットは神です！」「１００％勝ちます。１００％なんてことはないんですけど、９９・９９９９％勝ちます」「サッカー界で言うところのイケイケドンドンです。サッカー界ではたまにしか出ないイケイケドンドン」などの名言を連発。

再びＮＨＫで解説を務めた２６日のスウェーデン戦でも「スウェーデンは『戦術ロングボール』みたいになってるやん。戦い方がウザい」「（田中碧の）ソックス、めっちゃ破けてません？」「（長友佑都の投入に）マジで！？ ＯＫ、ＯＫ！。佑都より俺の方が緊張してるかも知れない」「（後半ロスタイムは）７分いらん！って言うてるやん、マジで！」「（ブラジルとの一戦に）次こそジャイアントキリング、日本の真骨頂を見せられるか。ここからがワールドカップですからね！」などの数々の名言を残していた。