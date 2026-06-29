東京V深澤大輝が福岡に完全移籍「覚悟を持ってこの移籍を決断しました」
アビスパ福岡は29日、東京ヴェルディからDF深澤大輝(27)が完全移籍で加入することを発表した。
深澤は東京Vユースから中央大を経由し、2021年に東京Vへ加入。2026シーズンはJ1百年構想リーグで17試合に出場した。
以下、クラブ発表プロフィール&コメント
●DF深澤大輝
(ふかざわ・だいき)
■生年月日
1998年8月21日(27歳)
■出身地
東京都
■身長/体重
174cm/70kg
■経歴
西原少年SC-東京ヴェルディジュニア-東京V Jrユース-東京Vユース-中央大-東京V
■出場歴
J1リーグ:35試合1得点
J2リーグ:76試合8得点
リーグカップ:4試合
天皇杯:6試合
J1百年構想リーグ:17試合
■コメント
▽福岡側
「東京ヴェルディから加入する深澤大輝です。
覚悟を持ってこの移籍を決断しました。
チームの勝利に貢献する為に日々努力し、応援したいと思ってもらえる選手になります。 よろしくお願いします!」
▽東京V側
「この度アビスパ福岡に移籍する決断をしました。
東京ヴェルディに対して何か自分が残せたものがあるのか、これまで緑のユニフォームを着たくても着れない人達を見てきた中で人生で一番悩みましたが、今は新しい場所で新しいチャレンジをする事を選びました。
10歳でこのクラブに加入して、約15年間ランドに通い続けた日々は僕の宝です。
毎日ボールを蹴り続けたアカデミー時代、トップチームには昇格できないと伝えられた面談、デビュー戦の緊張、自分のミスで勝点を失った事、昇格を決めた国立、超満員のマリノスとの開幕戦、試合に出れない日々、J1初ゴールを決めた試合、降格のかかったアウェイ湘南戦など、人生のほとんどを過ごした東京ヴェルディでは挙げればきりがない程の沢山の思い出があります。
うまくいく事ばかりではなかった私ですが、どんな時も応援して下さる方々がいたから頑張れました。
この場を借りて改めて感謝を伝えさせて下さい。
本当にありがとうございました。
城福さんに出会わなかったら今の自分はないと断言できます。就任当初から今日に至るまで絶対にブレることがなかったその姿勢を心の底からリスペクトしていました。この人のために勝ちたい、闘いたいと思えた監督は初めてです。
試合に絡めない自分にいつも適切なタイミングで適切な言葉をかけて下さった森下さん。ポジショニングやコーチングの質など細かく高いレベルを要求して下さった和田さん。その他にも最高なスタッフの元で日々努力できた事は誇りです。
そしてどんな時も側で支えてくださったファン・サポーター皆さん。東京ヴェルディサポーターの応援が大好きで、緑に染まった味スタでプレーする事は本当に幸せでした。皆さんとJ1昇格出来た事は私の一生の誇りです。
東京ヴェルディでは仲間、スタッフ、ファン・サポーター、スポンサー様含め周りの人に恵まれてきました。これからも感謝の気持ちを忘れずに深澤大輝らしくサッカー人生を生きていきます。本当に幸せで充実した約15年間でした。
東京ヴェルディに関わる全ての皆様に感謝します。
ありがとう東京ヴェルディ。
深澤大輝」
深澤は東京Vユースから中央大を経由し、2021年に東京Vへ加入。2026シーズンはJ1百年構想リーグで17試合に出場した。
以下、クラブ発表プロフィール&コメント
●DF深澤大輝
(ふかざわ・だいき)
■生年月日
1998年8月21日(27歳)
■出身地
東京都
■身長/体重
174cm/70kg
西原少年SC-東京ヴェルディジュニア-東京V Jrユース-東京Vユース-中央大-東京V
■出場歴
J1リーグ:35試合1得点
J2リーグ:76試合8得点
リーグカップ:4試合
天皇杯:6試合
J1百年構想リーグ:17試合
■コメント
▽福岡側
「東京ヴェルディから加入する深澤大輝です。
覚悟を持ってこの移籍を決断しました。
チームの勝利に貢献する為に日々努力し、応援したいと思ってもらえる選手になります。 よろしくお願いします!」
▽東京V側
「この度アビスパ福岡に移籍する決断をしました。
東京ヴェルディに対して何か自分が残せたものがあるのか、これまで緑のユニフォームを着たくても着れない人達を見てきた中で人生で一番悩みましたが、今は新しい場所で新しいチャレンジをする事を選びました。
10歳でこのクラブに加入して、約15年間ランドに通い続けた日々は僕の宝です。
毎日ボールを蹴り続けたアカデミー時代、トップチームには昇格できないと伝えられた面談、デビュー戦の緊張、自分のミスで勝点を失った事、昇格を決めた国立、超満員のマリノスとの開幕戦、試合に出れない日々、J1初ゴールを決めた試合、降格のかかったアウェイ湘南戦など、人生のほとんどを過ごした東京ヴェルディでは挙げればきりがない程の沢山の思い出があります。
うまくいく事ばかりではなかった私ですが、どんな時も応援して下さる方々がいたから頑張れました。
この場を借りて改めて感謝を伝えさせて下さい。
本当にありがとうございました。
城福さんに出会わなかったら今の自分はないと断言できます。就任当初から今日に至るまで絶対にブレることがなかったその姿勢を心の底からリスペクトしていました。この人のために勝ちたい、闘いたいと思えた監督は初めてです。
試合に絡めない自分にいつも適切なタイミングで適切な言葉をかけて下さった森下さん。ポジショニングやコーチングの質など細かく高いレベルを要求して下さった和田さん。その他にも最高なスタッフの元で日々努力できた事は誇りです。
そしてどんな時も側で支えてくださったファン・サポーター皆さん。東京ヴェルディサポーターの応援が大好きで、緑に染まった味スタでプレーする事は本当に幸せでした。皆さんとJ1昇格出来た事は私の一生の誇りです。
東京ヴェルディでは仲間、スタッフ、ファン・サポーター、スポンサー様含め周りの人に恵まれてきました。これからも感謝の気持ちを忘れずに深澤大輝らしくサッカー人生を生きていきます。本当に幸せで充実した約15年間でした。
東京ヴェルディに関わる全ての皆様に感謝します。
ありがとう東京ヴェルディ。
深澤大輝」