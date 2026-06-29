22インチホイールにカーボン内装！

BMWジャパンは2026年6月24日、プレミアムミドルサイズSAV「X5」のラインナップに特別仕様車となる「ファイナルエディション」を追加し、全国の正規ディーラーで販売を開始しました。納車は同年7月以降が予定されています。

X5は、優れたオフロード性能と、路面での高いパフォーマンスを融合した「スポーツ・アクティビティ・ビークル（SAV）」の先駆的モデルとして、1999年に初代モデルが誕生しました。

【画像】超カッコイイ！ これが3リッター「直6ターボ」の新「“3列7人乗り”SUV」です！ 画像で見る（45枚）（30枚以上）

現在販売中のモデルは、2019年に登場した第4世代（G05型）モデルをベースに、特にエクステリアおよびインテリアデザインに一部改良を2023年に施し、よりモダンなデザインとし、BMWらしい走行性へのこだわりと、高い実用性を兼ね備えた、プレミアム・ミドルセグメント唯一のSAVとなっているのが特徴です。

今回新たに追加された「X5 xDrive40d Final Edition（ファイナルエディション）」は、人気の高い「X5 xDrive40d M Sport（Mスポーツ）」をベースに、スポーティさとスタイリッシュなデザインをさらに強調した特別仕様車です。

ボディサイズは全長4935mm×全幅2005mm×全高1770mm、ホイールベース2975mmです。プレミアムモデルにふさわしい堂々たる体躯を誇り、圧倒的な存在感を放つサイズ感となっています。

最大の特徴は、人気のMスポーツをベースに、大迫力の22インチホイールやパノラマ・ガラス・サンルーフなど数々の豪華装備を惜しみなく投入している点です。

特別感あふれる仕様でありながらも、格納可能な3列目シートを備えて7人乗車を可能としているほか、最先端の運転支援システムをはじめとする最新テクノロジーを採用しており、日々の運転をサポートする機能はしっかりと備わっています。

パワートレインには、最高出力340馬力・最大トルク700Nmを発生する3リッター直列6気筒ディーゼルターボエンジンに8速AT、そしてトランスミッションに電気モーター（12馬力・200Nm）を組み込んだ48Vインテグレイテッド・ハイブリッドを組み合わせています。

なお、システムトータルでの最高出力は352馬力、最大トルクは720Nmを誇ります。

このハイブリッドシステムは発進や加速時の燃料消費を抑えてスムーズな走行を両立するだけでなく、減速時に発生するエネルギーを回収してバッテリーに充電し、その電力をモーターがエンジンを補助する追加駆動力として利用します。

さらに、大出力のモーターがスターターとして機能するため、エンジン再スタート時などの振動が抑えられ、快適で上質なドライブに寄与します。なお、WLTCモード燃費は12.4km／Lを達成しています。

今回追加されたX5 xDrive40d Final Editionの価格（消費税込）は、1398万円ですが、同シリーズには、エントリー仕様の「X5 xDrive40d original（オリジナル）」（1298万円）、標準仕様の「X5 xDrive40d M Sport（Mスポーツ）」（1373万円）がラインナップされています。

今回のファイナルエディションは、M スポーツと比較して25万円高、オリジナルと比べると100万円高に設定されています。22インチの大径ホイールやカーボン内装、サンルーフなどの高価な特別装備が多数追加されていることを踏まえると、お買い得な価格設定と言えます。

※ ※ ※

2019年に登場した現行型X5の最後を飾る、まさに集大成ともいえるこのファイナルエディション。直6ディーゼルによる力強い走りと3列7人乗りの実用性を両立し、ワンランク上のスポーティさとラグジュアリーさを手に入れた特別な1台は、現行型の完成形を求めるユーザーにとって大注目のモデルとなりそうです。