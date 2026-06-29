レッドブルのヒップホップ専門YouTubeチャンネル『レッドブルマイク』にて、新シリーズ『Red Bull IN-YO!』第1回が公開された。

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第1回は、AwichとCHICO CARLITO、ONE OK ROCK、Paleduskの4組のアーティストのプロジェクト『YAO』をフィーチャー。ロックとヒップホップ、それぞれがトップを走る“四者四様”のアーティストが、自分の音楽をぶつけ合う内容となっている。『陰陽』は互いに対立し合い、バランスを保つという中国の思想だが、ここにあるのは『韻と陽』。韻に代表されるヒップホップのカルチャーに、異ジャンルである『陽』が差し込み、新しい作品を作り上げていく。

同シリーズは、ヒップホップをベースに、様々なジャンルとのセッションによって新しい音楽を作り出していくという。

（文＝リアルサウンド編集部）