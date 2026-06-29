平均気温は高い見込み...東北地方の向こう1か月(6/27～7/26)の天候の見通しは？ 平均気温・降水量・日照時間は？ 気象庁
仙台管区気象台発表
■向こう１か月の天候の見通し 東北地方 （６/２７～７/２６）
＜予報のポイント＞
・暖かい空気に覆われやすいため、向こう１か月の気温は高いでしょう。
＜向こう１か月の天候＞
・平年と同様に曇りや雨の日が多いでしょう。
＜向こう1か月の平均気温・降水量・日照時間＞
・平均気温（向こう１か月）
東北日本海側：高い見込み 東北太平洋側：高い見込み
・降水量（向こう１か月）
東北日本海側：ほぼ平年並の見込み 東北太平洋側：ほぼ平年並の見込み
・日照時間（向こう１か月）
東北日本海側：ほぼ平年並の見込み 東北太平洋側：ほぼ平年並の見込み
■週別の天候と平均気温
＜１週目６/２７～７/３＞
東北日本海側では、高気圧に覆われやすいため、平年に比べ曇りや雨の日が少ないでしょう。
東北太平洋側では、平年と同様に曇りや雨の日が多いでしょう。
・平均気温
東北日本海側：平年並か高い見込み 東北太平洋側：平年並の見込み
＜２週目７/４～７/１０＞
平年と同様に曇りや雨の日が多いでしょう。
・平均気温
東北日本海側：高い見込み 東北太平洋側：高い見込み
＜３～４週目７/１１～７/２４＞
平年と同様に曇りや雨の日が多いでしょう。
・平均気温
東北日本海側：高い見込み 東北太平洋側：高い見込み
■今後の全国の天気を地方ごとに（画像）
画像はTBS NEWS DIG Powered by JNNより
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