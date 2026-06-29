【あすの天気】

あす（火）は、梅雨明けした沖縄に代わって、九州で雨の範囲が広がるでしょう。雨脚の強まる時間帯もありそうです。午前中は日差しの届くところが多いものの、午後は西日本では所々でにわか雨が降りやすくなります。また、上空の寒気や日中の気温上昇などの影響で、大気の状態が不安定となっていて、東日本の山沿いを中心に急な雷雨の可能性があります。急な強い雨や、落雷、突風、ひょうなどにお気を付けください。農作物への影響も考えられるため、今のうちに備えておきましょう。

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【あすの気温】

あすの各地の予想最高気温は

札幌 ：27℃ 釧路：17℃

青森 ：24℃ 盛岡：30℃

仙台 ：26℃ 新潟：27℃

長野 ：30℃ 金沢：30℃

名古屋：30℃ 東京：28℃

大阪 ：30℃ 岡山：31℃

広島 ：30℃ 松江：29℃

高知 ：27℃ 福岡：28℃

鹿児島：26℃ 那覇：32℃

あす（火）も各地蒸し暑くなります。梅雨明けした沖縄は暑さが本格化していますので、熱中症対策を万全にしましょう。

【週間予報】

今週は西日本を中心に雨の日が続きます。西日本は金曜日ごろにかけて前線の影響で断続的に雨が降るでしょう。前線の活動次第では、警報級の大雨となるおそれもあるため、最新の気象情報にお気を付けください。また、気温は週の後半で高く、真夏日が続出しそうです。東日本は木曜日から金曜日にかけてが雨となりそうです。蒸し暑さも続き、東京も水曜日に真夏日予想となっています。