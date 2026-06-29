『ケロロ軍曹』公開3日間で興収1.5億円突破 新たな特典は『ガンダム』コラボのポストカード4種類
アニメ映画『新劇場版☆ケロロ軍曹 復活して速攻地球滅亡の危機であります！』（6月26日公開）の興収情報が発表された。公開3日間で観客動員数10万2402人、興行収入は1億5080万6480円を記録した。
【画像】アムロ＆シャア＆ケロロ軍曹の3ショット！配布される特典ポストカード4種類
また、先日の情報解禁後、ネットでも大きな話題となった、原作者・吉崎観音先生と、『機動戦士ガンダム』のキャラクターデザインを務めた安彦良和先生による、『新劇場版☆ケロロ軍曹』×『機動戦士ガンダム』の超豪華コラボイラスト（全4種）が、ポストカードとなって配布されることが決定。公開２週目の７月３日から１週間限定でランダム配布となる。
『ケロロ軍曹』は、漫画家・吉崎観音氏が雑誌「月刊少年エース」にて連載中の漫画が原作で、地球を訪れたカエルに似た宇宙人が巻き起こす騒動を描いたコメディー。2004年からの7年間、テレビアニメシリーズが放送され、劇場版アニメも公開されるなど幅広くメディア展開された。
今回の劇場版新作は、アニメ20周年記念プロジェクトの一環として制作されるもので、監督を追崎史敏氏、キャラクターデザインを小池智史氏、アニメーション制作はBN Picturesが担当。
これまでの『ケロロ軍曹』を支えてきたスタッフ陣が集結する。キャストはケロロ軍曹役の渡辺など前作から続投し、脚本・総監督をドラマ『勇者ヨシヒコ』シリーズや映画『銀魂』シリーズなどで知られる福田雄一氏が担当する。
（C）吉崎観音／KADOKAWA・劇場版ケロロ軍曹製作委員会
【画像】アムロ＆シャア＆ケロロ軍曹の3ショット！配布される特典ポストカード4種類
また、先日の情報解禁後、ネットでも大きな話題となった、原作者・吉崎観音先生と、『機動戦士ガンダム』のキャラクターデザインを務めた安彦良和先生による、『新劇場版☆ケロロ軍曹』×『機動戦士ガンダム』の超豪華コラボイラスト（全4種）が、ポストカードとなって配布されることが決定。公開２週目の７月３日から１週間限定でランダム配布となる。
今回の劇場版新作は、アニメ20周年記念プロジェクトの一環として制作されるもので、監督を追崎史敏氏、キャラクターデザインを小池智史氏、アニメーション制作はBN Picturesが担当。
これまでの『ケロロ軍曹』を支えてきたスタッフ陣が集結する。キャストはケロロ軍曹役の渡辺など前作から続投し、脚本・総監督をドラマ『勇者ヨシヒコ』シリーズや映画『銀魂』シリーズなどで知られる福田雄一氏が担当する。
（C）吉崎観音／KADOKAWA・劇場版ケロロ軍曹製作委員会
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