欧州株　高安まちまち、米株先物・時間外取引はナスダックが１％高も
東京時間17:08現在
英ＦＴＳＥ100　 10499.52（-8.50　-0.08%）
独ＤＡＸ　　24723.18（+51.96　+0.21%）
仏ＣＡＣ40　 8369.35（-15.52　-0.18%）
スイスＳＭＩ　 14159.73（-12.98　-0.09%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ

米株価指数先物　時間外取引
東京時間17:08現在
ダウ平均先物SEP 26月限　52412.00（+203.00　+0.39%）
Ｓ＆Ｐ500先物SEP 26月限　7450.50（+48.75　+0.66%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物SEP 26月限　29662.75（+294.50　+1.00%）