欧州株 高安まちまち、米株先物・時間外取引はナスダックが１％高も
欧州株 高安まちまち、米株先物・時間外取引はナスダックが１％高も
東京時間17:08現在
英ＦＴＳＥ100 10499.52（-8.50 -0.08%）
独ＤＡＸ 24723.18（+51.96 +0.21%）
仏ＣＡＣ40 8369.35（-15.52 -0.18%）
スイスＳＭＩ 14159.73（-12.98 -0.09%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
東京時間17:08現在
ダウ平均先物SEP 26月限 52412.00（+203.00 +0.39%）
Ｓ＆Ｐ500先物SEP 26月限 7450.50（+48.75 +0.66%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物SEP 26月限 29662.75（+294.50 +1.00%）
東京時間17:08現在
英ＦＴＳＥ100 10499.52（-8.50 -0.08%）
独ＤＡＸ 24723.18（+51.96 +0.21%）
仏ＣＡＣ40 8369.35（-15.52 -0.18%）
スイスＳＭＩ 14159.73（-12.98 -0.09%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
東京時間17:08現在
ダウ平均先物SEP 26月限 52412.00（+203.00 +0.39%）
Ｓ＆Ｐ500先物SEP 26月限 7450.50（+48.75 +0.66%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物SEP 26月限 29662.75（+294.50 +1.00%）