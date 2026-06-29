通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間が６．１５％に低下 通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間が６．１５％に低下

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通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間が６．１５％に低下



USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD

1WK 6.15 6.26 6.33 6.83

1MO 6.94 5.90 6.57 6.70

3MO 7.67 5.74 6.97 6.76

6MO 8.10 5.83 7.31 7.01

9MO 8.33 5.99 7.55 7.19

1YR 8.52 6.32 7.86 7.38





GBP/JPY AUD/USD USD/CHF

1WK 6.39 8.12 7.40

1MO 6.77 8.01 7.19

3MO 7.42 8.19 7.11

6MO 7.98 8.53 7.17

9MO 8.30 8.80 7.29

1YR 8.55 9.06 7.44

東京時間16:36現在 参考値



ドル円1週間は6.15％と東京午前の6.68％から一段と低下している。スポット市場のドル円が161円台後半での取引に押し込められており、短期変動期待が低下している。1カ月6.94％を大きく下回っている。一方、今週は米雇用統計発表を控えており、ユーロドルやポンドドルなどドルストレート通貨では1週間が1カ月をやや上回っている。

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