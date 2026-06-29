「家賃0円」の実態とは？期間工YouTuberが教える、無料で住める寮のリアルと快適に過ごす神アイテム

YouTubeチャンネル「期間工のリアル【てんち】」が、「【期間工 寮】ワンルーム完備のリアル！無料で約2年住んだ僕の"当たり"体験【寮ツアー】」を公開した。動画では、期間工のリアルな家賃・水道光熱費無料で住める寮の実態と、快適な生活を送るためのリアルな工夫をルームツアー形式で紹介している。



てんちが案内するのは、新築のレオパレス物件で、期間工の寮としては「当たり」と言われる部屋。玄関を入るとシューズクローゼットや洗濯機、冷蔵庫、電子レンジが完備されており、自分で用意する家電はほとんどないという。一方で、キッチンはIHコンロがあるものの、まな板を置くスペースや洗い場が非常に狭く、「自炊には向かない」と率直な感想を述べた。



ワンルームのリビングでは、備え付けのテレビのほか、自費で購入したベッドやソファ、室内干し用のラックを紹介。期間工の寮では基本的に敷布団が支給されるが、ベッド派のてんちは自腹で購入したという。また、部屋にコンセントが少ないことを指摘し、「これがあると便利」とタコ足配線の持参を強く推奨している。



生活の質に直結する「水回り」については、トイレとバスが独立したセパレートタイプであり、「めちゃめちゃ綺麗で何不自由なく使える」と絶賛。一方で、窓の目の前が線路という立地ゆえの騒音問題にも触れ、備え付けのシャッターを下ろすことで、夜勤明けでも睡眠を確保していると語った。



動画の最後でてんちは、寮の環境には「当たり・外れ」のガチャ要素があるとしつつも、最大の魅力は「家賃0円」であると強調した。周辺の家賃相場と水道光熱費を合わせると、「毎月7万～8万浮くことになるので、実質給料にプラスされているようなもの」と総括。充実した環境と圧倒的な金銭的メリットを両立できる、期間工ならではの魅力を力強く発信した。