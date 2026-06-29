金沢が辻田真輝監督との契約更新を発表「26-27シーズンの目標は昇格です」
ツエーゲン金沢は29日、辻田真輝監督(41)と2026-27シーズンの契約を更新したことを発表した。
石川県金沢市出身の辻田監督は現役時代に金沢でプレー。引退後は金沢桜丘高や金沢のアカデミーで指導経験を積み、昨年6月からトップチーム指揮官を務めている。現在J3の金沢は今季のJ2・J3百年構想リーグで40チーム中23位だった。
辻田監督は続投に際してクラブ公式サイトを通じ、「ツエーゲン金沢を支えていただいているすべての皆様、いつも多大なるご支援、ご声援ありがとうございます。26-27シーズンの目標は昇格です」と表明。「目標達成するその日の為に、選手、スタッフ、クラブそして皆様と一丸となり邁進してまいります。皆様と共に創り出す雰囲気の中で闘える事に誇りを持ち、石川県の為にプレーします」と誓った。
石川県金沢市出身の辻田監督は現役時代に金沢でプレー。引退後は金沢桜丘高や金沢のアカデミーで指導経験を積み、昨年6月からトップチーム指揮官を務めている。現在J3の金沢は今季のJ2・J3百年構想リーグで40チーム中23位だった。
辻田監督は続投に際してクラブ公式サイトを通じ、「ツエーゲン金沢を支えていただいているすべての皆様、いつも多大なるご支援、ご声援ありがとうございます。26-27シーズンの目標は昇格です」と表明。「目標達成するその日の為に、選手、スタッフ、クラブそして皆様と一丸となり邁進してまいります。皆様と共に創り出す雰囲気の中で闘える事に誇りを持ち、石川県の為にプレーします」と誓った。