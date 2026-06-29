清水美依紗の新曲「Reunion」が、アニメ『天は赤い河のほとり』のエンディングテーマに決定した。楽曲は7月7日(火)に配信スタート予定で、ジャケット写真も公開されている。

新曲「Reunion」は、清水美依紗によるバラード作品。アニメ『天は赤い河のほとり』のエンディングテーマの本楽曲は離ればなれになった大切な人との再会を願い、その再会によって人生の光を取り戻していく物語となっている。清水美依紗の深く愛情に溢れた歌声がこの楽曲の歌詞やテーマと相まって、人々の感情に揺さぶりをかけ、共感を生む楽曲だ。

©篠原千絵／小学館／アニメ『天は赤い河のほとり』製作委員会

また、タイアップ決定に際しコメントも到着した。

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■清水美依紗コメント

『天は赤い河のほとり』のエンディングテーマを担当します、清水美依紗です。

『Reunion』がエンディングテーマに決まったと聞いた時は、本当に嬉しかったです！

実は『天は赤い河のほとり』は今回のお話をいただくまで読んだことがなかったのですが、作品に触れてみたら、現代の女の子が紀元前に呼び寄せられるという設定や壮大な世界観にすぐ惹き込まれました！

もともと私自身も時代を超える物語やファンタジー作品が好きなので、アニメとして映像化されたこの世界を観られることも今からとても楽しみにしています！

アニメ化のニュースが発表された時には大きな話題になっていて、それだけ長く愛され続けている作品なんだなと改めて感じました！

そんな多くの方に愛されている作品のエンディングテーマを歌わせていただけることを、心から光栄に思っています。『Reunion』とともに、ぜひアニメも楽しんでいただけたら嬉しいです！

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『天は赤い河のほとり』は、1995年〜2002年「少女コミック」（小学館）で連載され絶大な人気を誇った歴史ファンタジー漫画で、累計発行部数は2,000万部超！（2026年1月時点、電子版含む）第46回小学館漫画賞少女部門を受賞したほか、2018年には宝筭歌劇団での舞台化もされ、今もなお世界で愛される少女漫画の金字塔。本作の監督は小林浩輔（「ワッチャプリマジ！」ほか）が務め、アニメーション制作をタツノコプロが手掛ける。

■13th Digital Single「Reunion」

2026年7月7日リリース

https://shimizu-miisha.lnk.to/reunionPR

■アニメ『天は赤い河のほとり』

日本テレビ：7月7日より毎週火曜深夜25：29 AnichU枠にて放送

BS日テレ：7月8日より毎週水曜深夜24：00放送

※放送時間は変更となる可能性がございます

配信情報

7月7日（火）より毎週火曜26時30分〜各配信サービスにて順次配信決定！

※配信開始日は予告なく変更となる場合がございます。詳しくは各配信サービスの情報をご確認ください。 【見放題サービス】

アニメタイムズ

Lemino

dアニメストア／dアニメストア for Prime Video／dアニメストア ニコニコ支店

Prime Video

U-NEXT

アニメ放題

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【最新話期間限定 無料配信】

ABEMA

TVer

ニコニコ生放送 ■イントロダクション

数々の名作を世に送り出してきた少女漫画界の巨匠・篠原千絵の作品が、

待望の初テレビアニメ化！

1995年「少女コミック」（小学館）での連載開始から約30年――

累計発行部数 2,000万部超！（2026年1月時点、電子版含む）

今もなお世界で愛される少女漫画の金字塔が、アニメとなって再び動き出す！ 現代日本で暮らす普通の女の子・夕梨（ユーリ）。

しかしある日、ボーイフレンドとのデート中に

突如水たまりから現れた“手”によって捕らえられ、水中に引きずりこまれてしまう―― 目が覚めるとそこは、紀元前14世紀のヒッタイト帝国。

自らの息子の皇位継承のため、他の皇子たちを亡き者にしようとする皇妃・ナキアの謀略により、

時空を超えて、いけにえとして召喚されたのだった。

そんなユーリが出会ったのは、皇位継承最有力候補と目される皇子・カイル。

側室として彼にかくまわれることになったユーリは、やがて民衆の心を掴み

戦いの女神・イシュタルとして名を馳せるようになる。 現代日本への帰還のタイムリミットが迫る中、皇妃の陰謀や周辺国との対立に巻き込まれ、

そしていつしか想いを寄せるようになっていたカイルへの恋心に揺れる、

ユーリの選ぶ道とは……？ 数千年の時を超え、突如古代オリエント世界に召喚された少女が

自らの手で運命を切り開く、本格大河ロマン！ ■原作情報

原作：篠原千絵『天は赤い河のほとり』（小学館刊）

原作コミック愛蔵版（全10巻）刊行スタート

2026年7月24日(金)ごろ、 Ν巻同時発売

・A5サイズ大判コミック

・原画を再スキャンし、クリアな画面で

・カラーイラスト多数収録

・完全オリジナルデザイン＆豪華箔押し仕様の永久保存版

・毎月26日ごろ続刊発売予定

詳細は、篠原千絵先生画業45周年サイトおよびSho-Comi誌面等にて順次発表いたします。 【篠原千絵 プロフィール】

1981年『紅い伝説』（「コロネット」掲載）でデビュー。

テレビドラマ化もされた『闇のパープル・アイ』（1984年〜1986年「少女コミック」にて連載）が第32回小学館漫画賞少女部門受賞。

累計発行部数2000万部超（電子含む）の大作『天は赤い河のほとり』(1995年〜2002年「少女コミック」にて連載)は第46回小学館漫画賞少女部門を受賞したほか、宝筭歌劇団にて舞台化もされた。

2010年より16世紀オスマントルコ後宮を舞台とした『夢の雫、黄金の鳥籠』を姉系プチコミックにて連載。約15年の連載を終え、2026年現在新作の準備中。

その他『海の闇、月の影』『陵子の心霊事件簿』『蒼の封印』『霧の森ホテル』など著作多数。著作累計発行部数は6000万部を超える（電子含む）。 STAFF

監督：小林浩輔

シリーズ構成：冨田頼子

キャラクターデザイン：藤粼賢二

美術監督：猿谷勝己

色彩設計：ツジサチコ

撮影監督：神木正士

編集：上野義博

音響監督：森下広人

音楽：平野義久

音響制作：チームカワドン

歴史考証：松村公仁 吉田大輔（(公財)中近東文化センター附属アナトリア考古学研究所）

アニメーション制作：タツノコプロ CAST

ユーリ：橘 美來

カイル：加藤 渉

ナキア：内田 彩

ザナンザ・ハットゥシリ：千葉翔也

イル・バーニ：前野智昭

ウルヒ：遊佐浩二 キックリ：大野智敬

ハディ：青木志貴

リュイ：川井田夏海

シャラ：松岡美里

カッシュ：石谷春貴

ルサファ：榎木淳弥

ミッタンナムワ：神尾晋一郎 マッティワザ（黒太子）：鳥海浩輔 ナレーション／氷室：七海ひろき ■主題歌情報

オープニングテーマ

七海ひろき「暁の空」（キングレコード）

作詞：七海ひろき

作曲・編曲：YASUHIRO(康寛) エンディングテーマ

清水美依紗「Reunion」（ユニバーサル ミュージック）

作詞作編曲：Taisei Toda 公式サイト：https://www.vap.co.jp/sorahaakaikawanohotori/

公式X：@ tenkawa_anime

公式TikTok：@ tenkawa_anime ©篠原千絵／小学館／アニメ『天は赤い河のほとり』製作委員会