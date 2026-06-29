とんねるず木梨憲武、過去に妻・安田成美から別居提案されていた 理由明らかに「その節はどうもすみませんでした」
【モデルプレス＝2026/06/29】お笑いコンビ・とんねるずの木梨憲武が、6月28日放送の MBS／TBS系「日曜日の初耳学」（毎週日曜22時〜）に出演。妻で女優の安田成美との“別居騒動”を語った。
【写真】木梨憲武＆安田成美、仲睦まじい夫婦2ショット
予備校講師でタレントの林修がゲストにインタビューをする人気企画「インタビュアー林修」のコーナーに出演した木梨。今回の放送では、「理想の有名人夫婦」として11年連続で選ばれ、おしどり夫婦として知られている木梨と安田の夫婦関係が赤裸々に語られた。
1994年に結婚した2人。木梨の自伝「みなさんのおかげです」に安田から別居を提案されたことがあると書かれていたことについて触れられると、木梨は「記憶がないです！確認します」と語った。
そして、収録後に木梨自身が撮影した安田へのインタビュー動画を放送。木梨は「こちら現場です。なぜ別居しようと思ったか、成美さんに聞いてきました。答えはですね、『飲み歩いていて家に帰ってこないから。小さい子どもたちがいるのに、何を飲み歩いているんだ』」と自ら安田に聞いたという“別居騒動”の真相を説明した。
また、「それを聞いたところ昔のことを思い出して、また一旦怒られました」と安田とのやり取りを明かし「本当に成美さん、その節はどうもすみませんでした」と謝罪。最後には「答えは家にフラフラして帰らないから！」と話し、「スタジオにお戻しします」と木梨が言い放つとスタジオからは笑い声が上がっていた。（modelpress編集部）
情報：MBS／TBS
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【写真】木梨憲武＆安田成美、仲睦まじい夫婦2ショット
◆木梨憲武、安田成美から別居提案されていた
予備校講師でタレントの林修がゲストにインタビューをする人気企画「インタビュアー林修」のコーナーに出演した木梨。今回の放送では、「理想の有名人夫婦」として11年連続で選ばれ、おしどり夫婦として知られている木梨と安田の夫婦関係が赤裸々に語られた。
◆木梨憲武、安田成美に“別居騒動”の真相を質問
そして、収録後に木梨自身が撮影した安田へのインタビュー動画を放送。木梨は「こちら現場です。なぜ別居しようと思ったか、成美さんに聞いてきました。答えはですね、『飲み歩いていて家に帰ってこないから。小さい子どもたちがいるのに、何を飲み歩いているんだ』」と自ら安田に聞いたという“別居騒動”の真相を説明した。
また、「それを聞いたところ昔のことを思い出して、また一旦怒られました」と安田とのやり取りを明かし「本当に成美さん、その節はどうもすみませんでした」と謝罪。最後には「答えは家にフラフラして帰らないから！」と話し、「スタジオにお戻しします」と木梨が言い放つとスタジオからは笑い声が上がっていた。（modelpress編集部）
情報：MBS／TBS
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