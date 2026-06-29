料理YouTubeチャンネル「管理栄養士みほのズボラお家ごはん」が、「【レンチン4分】簡単なのに箸が止まらない！なすと豚こまを並べてチンするだけ！「レンチン蒸し豚ナス」」と題した動画を公開しました。管理栄養士のみほ氏が、電子レンジで手軽に作れる時短レシピを紹介しています。

動画で紹介されているのは、ナスと豚肉を交互に重ねてミルフィーユ状にするのがポイントの一品です。みほ氏は「豚肉の旨味と脂をナスが余すことなく吸い込みます」と解説。全体に酒を振りかけてレンジで加熱するだけの簡単調理で、あっという間に完成します。

出来上がった豚ナスに刻みねぎを散らし、ポン酢やごまドレッシング、焼き肉のたれなどお好みの調味料をかけて実食。動画では、ナスが大好物の夫も「うま！」「うま！」と連呼するほどの絶品料理に仕上がったことが伝えられています。また、動画後半では「ナスのあく抜き」についても言及。ナスのアクの正体は水に溶けやすいポリフェノールの一種であり、切ってすぐレンジ調理する本レシピは栄養面でも理にかなっていると説明しました。

忙しい日のメインおかずや、あと一品欲しい時にぜひ試してみてはいかがでしょうか。

【レシピ】
［材料］
・大きめのナス 1本（約100g）
・豚こま肉 100g
・酒 大さじ2
・刻みねぎ 適量
・お好みのタレ（ポン酢、ゴマドレ、焼き肉のたれなど）

［作り方］
1. ナスは薄めの輪切りにする。
2. 耐熱皿にナスの半量を並べる。
3. その上に豚こま肉の半量を並べる。
4. 残りのナス、残りの豚こま肉の順に重ねてミルフィーユ状にする。
5. 全体に酒大さじ2をかける。
6. ふんわりラップをして、電子レンジ（600W）で4分加熱する。
7. 豚肉の色が変わり、ナスが柔らかくなっていれば完成。お好みで刻みねぎをのせ、タレをかけていただく。

YouTubeの動画内容

00:00

ナスの切り方と耐熱皿への盛り付け
01:30

豚肉とナスを重ねてミルフィーユ状に
02:34

酒をかけて電子レンジで4分加熱
03:19

完成とお好みのタレの紹介
05:03

管理栄養士が解説！ナスのアク抜きが不要な理由

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