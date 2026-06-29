累計販売数20億個超え「東京ばな奈」、初の“ダブルバナナ製法” 新作登場　35周年記念で

株式会社グレープストーンは、バナナカスタードスポンジケーキブランド「東京ばな奈」の新作「35周年東京ばな奈 ダブルバナナ味」を、7月1日からJR東京駅･八重洲地下の「東京ばな奈s」や羽田空港などで順次発売する。参考小売価格は、4個入りで税込756円。

1991年に登場した「東京ばな奈」は、優しい甘さと懐かしい味わいが特徴の商品で、累計販売数は20億個を超える(1991年11月22日〜2025年4月30日の集計値)。2026年で35周年を迎えた。

35周年記念の新商品として、バナナの自然な甘さとフルーティーさを追求し、「ダブルバナナ製法」を用いた。

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〈商品概要〉

◆「35周年東京ばな奈 ダブルバナナ味」

「東京ばな奈」史上初となる「ダブルバナナ製法」を採用し、スポンジの中に2層のクリームを包んだ。

外側にはバナナを裏ごしして作ったなめらかな「バナナカスタードクリーム」を使用し、バナナの果肉感を残して煮詰めた「バナナコンフィチュール」を内側に詰めた。

口に含むと2層がとろけ合い、まるで完熟した生バナナのような爽やかで芳醇な甘さが味わえるとしている。

暑い季節の提案として、冷蔵庫で30分〜1時間ほど冷やして食べる方法を推奨。冷やすことでクリームとコンフィチュールが“ひんやりねっとり”した舌触りになり、生のバナナにより近いフルーティーさを楽しめるという。

35周年のメモリアルイヤーの新商品として、パッケージにはミラーボールをイメージしたキラキラ輝くデザインを採用した。

【販売概要】

販売期間: 2026年7月1日(水)〜 ※終売日は未定

参考小売価格: 4個入 税込756円/ 8個入 税込1,404円/ 12個入 税込2,095円

販売場所:

東京ばな奈s(JR東京駅 八重洲地下中央改札外)/ 東京ばな奈スタジオ 1F-STUDIO 大丸東京店/ 羽田空港第1ターミナル 2F マーケットプレイス 特選洋菓子館/ 羽田空港第2ターミナル 2F 国内線出発ロビー 東京食賓館 時計台3番前/ぶどうの木&鎌倉座 阿佐ヶ谷店(4個入のみ)

【期間限定催事】

・HANAGATAYAグランスタ東京中央通路店 催事場

催事期間:2026年7月1日(水)〜8月31日(月)

・あべのハルカス近鉄本店 タワー館 2階イベントスペース

催事期間:2026年7月1日(水)〜7月7日(火)

・郄島屋大阪店NAMBA FOOD STATION

催事期間:2026年7月8日(水)〜7月14日(火)

・羽田空港第1ターミナル 2F マーケットプレイス「羽田スタースイーツ」

催事期間:2026年7月8日(水)〜10月7日(水)

※上記のほか、一部姉妹店でも販売する場合がある。

※店舗により取り扱う入り数が異なる場合がある。