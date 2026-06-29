トラースＯＰがＳ高カイ気配、ＳＴＢ機器がＮＴＴイノベーティブデバイスに採用

トラース・オン・プロダクト<6696.T>がストップ高の３２２円でカイ気配となっている。前週末２６日の取引終了後に、ＳＴＢ（セットトップボックス）及びサーバー機器がＮＴＴイノベーティブデバイス（横浜市神奈川区）に採用されたと発表しており、これを好感した買いが流入している。



ＮＴＴデバイスでは、高品質かつ安定的な映像伝送及び視聴環境における高い操作性を実現する新たな映像配信プロジェクトにおいて「ＳＴＢを用いたリアルタイムデコード」を実現するシステムを計画しており、リアルタイムデコードにおける高い技術力と、短納期での提供体制が評価され今回の採用に至った。提供するのはリアルタイムデコード用システムの開発とＳＴＢ（２拠点分）及びサーバー機器などで、７月に納品を予定している。なお、同件の売り上げは２７年１月期第２四半期に計上を予定しており、業績に与える影響は精査中としている。



出所：MINKABU PRESS