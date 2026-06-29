「昔のことをずっと引きずってて…」松本人志との沖縄旅行が人生の転機に 宮川大輔が感激した“出来事”とは
「別にオチもないし、何にもオモロないのに……」お笑いタレントの宮川大輔が、ダウンタウン・松本人志とのエピソードを明かした――。
松本人志
○『いいとも!』友達紹介で指名されるも「なんで僕やったんやろ…?」
宮川は、20日に更新されたYouTubeチャンネル『関根勤チャンネル』にゲスト出演。松本の話題になると、「松本さんが、10年ぶりぐらいにテレフォンに出られたんですね。映画の告知かなんかで」と、フジテレビ系『笑っていいとも!』の名物コーナー・テレフォンショッキングを回想。「次、誰を呼ぶんやろう?」と注目されるなか、松本は“友達紹介で、なぜか宮川を指名したといい、「僕を呼んでくださったんですよ。それは本当に、いまだに感謝してますし。なんで僕やったんやろ……? とか思いますね」と感激したと語った。
また、お笑いユニット・吉本印天然素材の解散で、星田英利(ほっしゃん。)とのコンビも解消し、芸人として迷いもあった様子の宮川。「自分の面白さ、良さっていうのを自分自身でわかってなかった」と振り返りながら、松本とのエピソードに言及。当時は、「“天素”のことも、よく思ってへんかったやろうし。やっぱり昔のことをずっと引きずってて……。ずっとお話もできなかった」が、「沖縄旅行に連れて行ってもらったときに、初めてしゃべって。結構、僕が言うたことで笑ってくれはったりして。なんかうれしくて……」と吐露。
そんななか、松本に、「大輔の話ってなんやろな? 別にオチもないし、何にもオモロないのにオモロいなぁ」と称されたという宮川は、「“僕って、面白いんや”みたいな」と自身の“良さ”に気づいたと告白。その後、同局系『人志松本のすべらない話』や日本テレビ系『世界の果てまでイッテQ!』でブレイクを果たし、「自信になりました。そこからですね。ホンマに」と、松本からかけられた何気ない一言に感謝しきりだった。
【編集部MEMO】
関根勤は、2022年5月に公式YouTubeチャンネル『関根勤チャンネル』を開設。現在、チャンネル登録者数は30万人を超え、総再生数は1億3,000万回を突破。概要欄では、「関根勤がこれからの日本の未来を支えていく若きサラリーマン、学生の皆様そして若手芸人の皆様に少しでもお役に立てる情報を発信していきたい」と方針を掲げている。
松本人志
○『いいとも!』友達紹介で指名されるも「なんで僕やったんやろ…?」
宮川は、20日に更新されたYouTubeチャンネル『関根勤チャンネル』にゲスト出演。松本の話題になると、「松本さんが、10年ぶりぐらいにテレフォンに出られたんですね。映画の告知かなんかで」と、フジテレビ系『笑っていいとも!』の名物コーナー・テレフォンショッキングを回想。「次、誰を呼ぶんやろう?」と注目されるなか、松本は“友達紹介で、なぜか宮川を指名したといい、「僕を呼んでくださったんですよ。それは本当に、いまだに感謝してますし。なんで僕やったんやろ……? とか思いますね」と感激したと語った。
そんななか、松本に、「大輔の話ってなんやろな? 別にオチもないし、何にもオモロないのにオモロいなぁ」と称されたという宮川は、「“僕って、面白いんや”みたいな」と自身の“良さ”に気づいたと告白。その後、同局系『人志松本のすべらない話』や日本テレビ系『世界の果てまでイッテQ!』でブレイクを果たし、「自信になりました。そこからですね。ホンマに」と、松本からかけられた何気ない一言に感謝しきりだった。
【編集部MEMO】
関根勤は、2022年5月に公式YouTubeチャンネル『関根勤チャンネル』を開設。現在、チャンネル登録者数は30万人を超え、総再生数は1億3,000万回を突破。概要欄では、「関根勤がこれからの日本の未来を支えていく若きサラリーマン、学生の皆様そして若手芸人の皆様に少しでもお役に立てる情報を発信していきたい」と方針を掲げている。