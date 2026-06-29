「私はある日本の選手を追いかけている」ブラジル代表アンチェロッティ監督が会見で明かす
現地時間29日(日本時間30日)の決勝トーナメント1回戦(ラウンド32)で日本代表と対戦するブラジル代表のカルロ・アンチェロッティ監督が28日、試合会場のヒューストンスタジアムで公式会見に出席した。
会見では「あなたは長く監督をしているが、日本の選手を指導したことはないですよね。もしも日本のプレイヤーをチームに入れるとしたらだれか」という趣旨の質問が出た。
これに対し、アンチェロッティ監督は「私はある日本の選手を追いかけている」と明かし、「パルマにいる鈴木彩艶だ。彼は非常によくやっている」と、GK鈴木彩艶(パルマ)の名前を挙げた。
その理由については「私の故郷がパルマにあるからね。彼はよくやっている」と説明。現役時代にパルマでプロキャリアをスタートさせ、監督としても率いたことのあるセリエAのパルマで活躍する日本の守護神に注目していることを隠さなかった。
(取材・文 西山紘平)
会見では「あなたは長く監督をしているが、日本の選手を指導したことはないですよね。もしも日本のプレイヤーをチームに入れるとしたらだれか」という趣旨の質問が出た。
これに対し、アンチェロッティ監督は「私はある日本の選手を追いかけている」と明かし、「パルマにいる鈴木彩艶だ。彼は非常によくやっている」と、GK鈴木彩艶(パルマ)の名前を挙げた。
その理由については「私の故郷がパルマにあるからね。彼はよくやっている」と説明。現役時代にパルマでプロキャリアをスタートさせ、監督としても率いたことのあるセリエAのパルマで活躍する日本の守護神に注目していることを隠さなかった。
(取材・文 西山紘平)