「“秘密のノート”には何が書かれているのか？」外国人記者が森保監督のメモに言及【W杯】
2026年６月28日（日本時間29日）、北中米ワールドカップを戦う日本代表の森保一監督がブラジル戦の前日会見に出席した。会見では、外国人記者から“秘密のノート”についての質問が飛んだ。
「ブラジルでは、森保監督の戦術メモが大きな話題になっています。ブラジル戦で試合中に変化をつけるための戦術は、あのノートにどれくらい記されているのでしょうか。また、その“秘密のノート”には何が書かれているのか、明かせる範囲で教えてください」
これに対し、森保監督は「明日の試合については何も書いてないです。まずは自分たちがこれまでやってきたことに自信を持って、そして明日も勇敢に、勇気を持ってチャレンジするという精神的なことだけを書いています」とコメントした。
さらに、そのノートの使い方についても明かした。
「いつも試合中にメモをしていて、自分たちができていること、そして相手にやられていてできていないことを書いています。それをハーフタイムなどに選手たちへ伝えるということをやっています。明日の試合もいっぱい書けるようにチャレンジしたいなと思います」
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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「ブラジルでは、森保監督の戦術メモが大きな話題になっています。ブラジル戦で試合中に変化をつけるための戦術は、あのノートにどれくらい記されているのでしょうか。また、その“秘密のノート”には何が書かれているのか、明かせる範囲で教えてください」
さらに、そのノートの使い方についても明かした。
「いつも試合中にメモをしていて、自分たちができていること、そして相手にやられていてできていないことを書いています。それをハーフタイムなどに選手たちへ伝えるということをやっています。明日の試合もいっぱい書けるようにチャレンジしたいなと思います」
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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