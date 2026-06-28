サッカー・ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会で、日本代表（世界ランキング１８位、１１日時点）は２９日正午（日本時間３０日午前２時）から、米ヒューストンで優勝最多５度を誇るブラジル（同６位）との決勝トーナメント１回戦に臨む。

攻略のカギ…片桐央視氏 Ｊ２大宮ヘッドオブアナリスト

ブラジルは強い。ただ相手の隙を突くのがうまい一方で、隙を突かれる傾向もある。

過去のＷ杯でもカウンターや自陣でのボールロストから失点するなど、同じようなやられ方をしている。日本が勝った昨年の親善試合で、南野（モナコ）が相手ＤＦからボールを奪って決めたゴールが分かりやすい例だ。今大会も１次リーグではそういった隙が散見された。

どこを狙うべきか。センターバックのマガリャンイス（アーセナル）は、クロスへの対応が得意ではなさそうだ。サイドからのボールに対し、相手に前に入られてしまうシーンがよく見られる。

そこを突けるのが、上田（フェイエノールト）だ。素早い動き出しで相手の前に入り、体の強さを生かして押さえ込みながら、先にボールに触れる。自分でシュートを打ってもいいし、潰れ役になってもチャンスになる。

ブラジルは攻撃が注目されがちだが、守備の能力も高い。最終ラインの４人とボランチ２人の６人で中央を固める守備ブロックは簡単に崩せない。逆に言えば、サイドにはスペースが生まれ、守備の強度も落ちる。外に起点ができた時、中央に切り込むよりも縦に突破し、ＧＫとＤＦの間に速いクロスを送りたい。

ブラジルは何もないところから得点を生み出せる数少ないチーム。一人をケアしてもタレントが多く、ここぞという時の勢いはすさまじい。試合はブラジルがボールを持ち、日本が守る展開が確実に多くなる。１失点は覚悟し、いかに２点目を与えないか。相手のやりたいことをやらせない粘り強い守備を続けながら、一瞬の隙を突くか、突かれるかの勝負になる。

決勝トーナメントでは、球際での争いなどワンプレーが敗退につながる可能性がある。ここからは全く違う戦いだ。最高の舞台で最高の相手と真剣勝負ができるのは、選手にとって大きなモチベーションになる。親善試合とはいえ、日本に敗れているブラジルはやりづらさもあるはず。非常に見応えのある試合が期待できる。