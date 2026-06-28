YouTubeチャンネル「マーケティング侍の非常識なビジネス学」が「商品名を変えるだけで売上が変わる理由とは？長期的に使える作戦名マーケティングを解説」を公開した。動画では、商品名を変えるだけで売上を大きく伸ばす「作戦名マーケティング」について、その核心である「人は理解したから買うのではなく、欲望が湧くから買う」という心理構造を基に解説している。



多くの企業は自社の商品を売る際、「顧客管理システム」や「SNS運用代行」のように、機能そのものを商品名にして一生懸命説明しがちである。しかし、機能名では顧客の左脳（論理）は理解できても、右脳（感情）が動かないため、「他社と何が違うの？」と既存のカテゴリーに埋もれ、比較対象になってしまうという。



これを打破する手法として紹介されたのが、アメリカ軍の作戦名を参考にしたネーミング術だ。アメリカ軍の作戦名（例：デザートストーム）は、意図的に感情を刺激し、抽象的にして意味をぼかすルールで作られていると解説する。



動画内では、この手法をビジネスに応用し、魅力的な商品名を作るための3つのステップが提示された。第1のステップは「機能（名）を消す」こと。機能名ではなく、顧客が得られる未来のイメージを言葉にする。第2のステップは、「爆発」や「覚醒」「増殖」など、感情を揺さぶる「感情ワード」を入れること。そして第3のステップとして、あえて「プロジェクト」や「エンジン」のように「抽象化する」ことで、顧客に「これって自分にも使えるかも」という解釈の余地を持たせる手法が詳細に語られた。



動画の終盤では、「機能名は伝わる名前ではあるが、欲しがる名前ではない」と結論づけ、ただ論理的に説明するのではなく、顧客の感情に直接訴えかけるネーミングの重要性を強調している。売上に直結する言葉の選び方や、抽象度のコントロール法など、実用的なマーケティングの知恵が詰まった示唆に富む内容となっている。



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