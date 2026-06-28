5月の百貨店・SC売上はともに前年上回る、休日増加と夏物好調

日本百貨店協会と日本ショッピングセンター協会が5月の売上高を発表。前年から休日が2日増加したことに加えて、全国的に気温が上昇したことで夏物商材の売上が好調となり、どちらも大きく売上を伸ばしたことが分かった。

【前月は】百貨店・SCの4月売上、ともに前年上回る 気温上昇で衣料品など好調

■百貨店売上高は4カ月連続で前年同月上回る

25日、日本百貨店協会が5月度の全国百貨店売上高概況を発表した。売上高は前年同月比（店舗数調整後）8.3%増となり、5カ月連続で前年同月を上回った。

休日日数が前年より2日増えたこともあり、インバウンド売上や国内顧客売上が伸長した。ゴールデンウイーク期間を中心に物産展やファミリー向けイベントも功を奏したという。

■大都市は全10都市が前年同月上回る

大都市は10都市全てが前年同月を上回った。その中では東京（前年同月比:10.9%増、以下同じ）、京都（10.4%増）、神戸（10.4%増）、広島（14.3%増）、福岡（12.5%増）で2桁割合の増加。

都市以外の地区は明暗が分かれた。関東（3.7%増）、近畿（5.5%増）、中国（3.7%増）、四国（3.4%増）、九州（1.6%増）で前年同月を上回った。一方で、東北（1.5%減）、中部（1.4%減）の2地区が前年同月を下回っている。

商品別売上高で好調だった商品は、婦人服・洋品（6.3%増）、身の回り品（16.6%増）、美術・宝飾・貴金属（19.6%増）、家電（24.6%増）、サービス（10.3%増）など。その他家庭用品（0.2%減）、生鮮食品（0.2%減）、商品券（5.9%減）の3商品のみが前年同月を下回った。

■ショッピングセンターも夏物商材が好調

同日、日本ショッピングセンター協会が5月のSC販売統査報告を発表した。売上高は前年同月比9.9%増となり、51カ月連続で前年同月を上回った。

百貨店と同様に休日が多かったことに加えて、全国的に気温が上昇したため、夏物衣料やUV対策商品、エアコンなどの季節商品が好調だった。分野別では「飲食」はゴールデンウイークや母の日向けの利用で、「サービス」は映画の集客が好調だったという。

■大都市・その他の地域は全て前年同月上回る

売上のうち、テナントは前年同月比10.5%増で、全体同様に51カ月連続で前年同月を上回った。キーテナントは同7.9%増となり、12カ月連続で前年同月を上回っている。

大都市、その他の地域ともに全て前年同月を上回った。大都市の中では千葉市（前年同月比:10.4%増、以下同じ）、横浜市（10.2%増）、名古屋市（11.9%増）、京都市（18.9%増）、神戸市（11.7%増）、福岡市（13.4%増）で2桁割合の増加。

その他の地域では、関東（10.7%増）、中部（10.1%増）、北陸（10.1%増）、近畿（10.8%増）、四国（10.9%増）、九州・沖縄（10.7%増）で2桁割合の増加だった。