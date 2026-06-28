アイドルグループSKE48の元メンバー・石田安奈さんが28日、自身のインスタグラムで第3子の誕生を報告しました。



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石田さんは「ご報告です」と題して、「予定より早い出産となりましたが、先日、無事に第三子の男の子を出産しました♥」「突然のことで私自身も驚きましたが、今は家族みんなで新しい命の誕生を喜びながら、ゆっくりと過ごしています。」「まずは無事に生まれてきてくれたことに感謝の気持ちでいっぱい 出産までのことや当日のことは、また少し落ち着いてからYouTubeでもお話しできたらと思っています。温かく見守っていただけたら嬉しいです。」と綴り、出産直後の第3子とのツーショット写真と、人差し指を握る小さな手が印象的な愛らしい写真を披露しました。







石田さんは、愛知県出身。アイドルグループSKE48の元メンバー。第2期オーディションに合格し、2017年にSKE48を卒業。2021年に一般男性との結婚と第1子となる女児を出産、2024年に第2子男児の出産を報告しています。

【担当：芸能情報ステーション】