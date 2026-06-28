台風７号は２７日午後、東海や関東付近を通過し、静岡県や千葉県、東京・伊豆諸島などに一時、危険な場所からの避難が必要なレベル４の「土砂災害危険警報」が発表された。

台風８号、７号と二つの台風が相次いで接近したことで、避難指示が２回にわたって出た自治体もあり、住民らは疲労の色をにじませた。

台風８号の接近に備え、千葉県鴨川市は２６日午後６時、避難所を８か所開設した。気象庁がレベル４の警報を発表したため、翌２７日午前５時過ぎに１万２１６０世帯、２万２４８９人を対象に避難指示を出した。その後、警報のレベルが下がったことを受け、午前８時半頃に避難指示を解除。７号の接近で警報レベルが再び上がり、午後２時半頃、再度避難指示を発令した。

２６日夜から中学校に避難した女性（８６）は「自宅の裏が山なので土砂崩れが起きないか心配。今月初めにも台風で避難した。今年は何回避難することになるのだろう」と不安げに語っていた。

静岡県下田市も２回にわたって市内全域の１万１０６世帯、１万８５６０人に避難指示を出した。妻と避難所に身を寄せた男性（７７）は「行ったり来たりで疲れた」とこぼす。１回目の避難指示で避難所に向かったが、道路に土砂が流出していたため断念し、自宅に戻った。再び避難指示が出たため自宅を出たところ、土砂が撤去されていたため、今度は避難所にたどり着けたという。

伊豆諸島の大島町では、午前中に避難所を９か所に開設。計６４人が身を寄せた。

西日本では、土砂崩れなどの被害が相次いだ。

山口県平生（ひらお）町の山あいでは２６日夜、民家に土砂が流れ込み、７０歳代の男性が行方不明になった。県が２７日未明に陸上自衛隊に災害派遣要請し、早朝から自衛隊や消防、警察などが約１１０人態勢で捜索。２７日午後３時４５分頃、民家の１階部分から男性が心肺停止の状態で見つかり、病院で死亡が確認された。消防によると、男性は家族５人暮らしで、女性２人が重傷、別の男性１人も軽傷を負った。

亡くなった男性と付き合いがあった近所の男性（９６）は「面倒見の良い人で、屋根瓦の修理に協力してもらったこともある。大変ショックでつらい」と肩を落とした。