新型CR-Vは「安定感がえげつない」乗り心地で選ぶのが正解！価格のデメリットを覆す圧倒的完成度

YouTubeチャンネル「hack car channel(e-power)」が「CR-Vこんなにかっこいいのに何で人気にないの？CR-V総集編」を公開した。新型CR-Vの魅力を徹底レビューし、「このクラスのSUVで1番」と絶賛する走行性能や、知っておくべき便利機能の数々を紹介している。



元電気エンジニアのたか氏は、ホンダの新型CR-V（e:HEV RS BLACK EDITION）に試乗し、加速力や乗り心地を多角的に評価した。最大トルク335N・mを発揮するモーターと2リッター4気筒エンジンの組み合わせによる加速感について、「踏んだ瞬間の感触がめちゃめちゃいい」と語り、エンジン音の心地よさも絶賛している。



乗り心地については「安定感がえげつない」と評し、ノイズの少なさや高級車並みの足回りから「ずっと乗っていたい」と語った。エクステリアに関しても「カタログより実車がずっとかっこいい」と、立体的で彫りの深いデザインを高く評価している。さらに、同グレード専用装備であるヘッドアップディスプレイやサンルーフの利便性にも触れ、「風をいつもより違う感じで受けられる」とその魅力を熱弁した。



一方で、ライバル車である日産のエクストレイルやトヨタのRAV4と比較し、価格が約577万円と高めである点や、燃費面については「完全に不利」と率直な厳しい意見も述べている。さらに動画後半では、一時的なオートロック無効化や電動パーキングブレーキの自動化、スマートキーを使った窓の開閉など、知っておくと便利な「隠し機能」と設定方法を実演を交えて詳しく解説した。



価格面でのハードルはあるものの、走行性能と乗り心地においては他を圧倒する完成度を誇る新型CR-V。独自の隠し機能や詳細な設定項目を理解し活用することは、日常のドライブをさらに快適にするための重要なポイントであると結論付けた。