原因は自分にある。（通称：ゲンジブ）が、新曲「火宴」（読み：かえん）を7月6日に配信リリースすることを発表した。

「火宴」は、TVアニメ『鉄鍋のジャン！』のオープニング主題歌で、揺らぐことのなく、自分自身のスタンスを信じて道を切り開いていく様が描かれているという。主人公・秋山醬の生き様と熱さを表現した、まさに燃え上がるような、理屈と狂気が混ざったゲンジブらしい疾走感を感じることのできる楽曲に仕上がっているとのことだ。

©西条真二/KADOKAWA/「鉄鍋のジャン！」製作委員会

『鉄鍋のジャン！』は、「料理は勝負！」が信条の異色の主人公・秋山醬と個性豊かなライバルたちとの型破りな料理バトルが繰り広げられる物語で、「週刊少年チャンピオン」で連載されたシリーズ累計発行部数1,000万部を超える作品だ。アニメは、7月5日より毎週日曜17時30分〜テレ東系列6局ネットにて放送される。

また、フルサイズ配信に先駆けて本日より各SNSにて一部の音源が先行配信されている。SNSでは音源を使用した投稿ができるほか、各デジタルサイトでは視聴・購入予約が可能。特典をゲットできるデジタルキャンペーンも行われるので、詳しくはオフィシャルサイトやSNSをチェックしてほしい。

なおゲンジブは、本日神戸・神戸ワールド記念ホールにて初のアリーナツアー＜ARENA TOUR 2026 仮ノ現＞の初日公演を迎え、7月5日に東京・有明アリーナでファイナルを迎える。7月7日にはデビュー7周年を記念したイベント＜GNJB 7th Anniversary 原因は君にもある。＞を東京・TACHIKAWA STAGE GARDENにて開催予定だ。

◾️「火宴」

2026年7月6日 リリース

配信：https://lnk.to/GNJB_Kaen

※TVアニメ『鉄鍋のジャン！』OP主題歌 ©西条真二/KADOKAWA/「鉄鍋のジャン！」製作委員会 ◇「火宴」Pre-add/Pre-saveキャンペーン

https://form.universal-music.co.jp/otr_genjibu_kaen/page/index.html ◇「火宴」Pre-Orderキャンペーン

https://form.universal-music.co.jp/po_genjibu_kaen/page/index.html ◇コンプリートキャンペーン

https://www.universal-music.co.jp/genjibu/news/2026-06-27-4/

◾️TVアニメ『鉄鍋のジャン！』

2026年7月5日より毎週日曜 夕方5時30分〜テレ東系列6局ネットにて放送開始！

ほか各配信プラットフォームにて配信開始！ ▼STAFF

原作：西条真二（KADOKAWA刊）

監督：あおきえい

シリーズ構成：上江洲 誠

キャラクターデザイン・総作画監督：松本昌子

料理作画監督：奥田 淳、花村千尋

メインアニメーター：牧野竜一

色彩設計：篠原真理子

美術監督：内藤 健

撮影監督：津田涼介

CGディレクター：井口光隆

編集：右山章太

料理監修・コーディネート：佐藤貴子

調理科学監修：樋口直哉

音楽：菊谷知樹

音響効果：馬場將実

オープニング主題歌：原因は自分にある。「火宴」（SDR / Polydor Records）

エンディング主題歌：えむにみに「泣いた悪魔」（Polydor Records）

音響監督：明田川 仁

音響効果：馬場將実

音響制作：マジックカプセル

アニメーション制作：TROYCA

製作：「鉄鍋のジャン！」製作委員会

©西条真二/KADOKAWA/「鉄鍋のジャン！」製作委員会 ▼キャスト

戸谷菊之介／長谷川育美／天粼滉平／M・A・O／

櫻井孝宏／村田大志／小林祐介／杉田智和／天田益男／津田健次郎 ▼Info

アニメ公式サイト： https://tetsujan.com

アニメ公式X：@tetsujan1995（https://x.com/tetsujan1995） ▼原作情報

電子コミックにて既刊１〜13巻 好評発売中！

https://www.kadokawa.co.jp/product/201216016942/

◾️＜ARENA TOUR 2026 仮ノ現＞

詳細：https://genjibu.jp/news/detail/2299 ◇兵庫公演

2026年6月27日（土）神戸ワールド記念ホール

17:00開場／18:00開演

2026年6月28日（日）神戸ワールド記念ホール

12:00開場／13:00開演

17:00開場／18:00開演 ◇東京公演

2026年7月4日（土）有明アリーナ

17:00開場／18:00開演

2026年7月5日（日）有明アリーナ

12:00開場／13:00開演

17:00開場／18:00開演

◾️＜GNJB 7th Anniversary 原因は君にもある。＞

詳細：https://genjibu.jp/news/detail/2330 2026年7月7日（火）東京・TACHIKAWA STAGE GARDEN

1部 14:30開場／15:30開演

2部 18:00開場／19:00開演