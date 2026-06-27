人気バンド「Ｍｒｓ．ＧＲＥＥＮ ＡＰＰＬＥ」の元ドラマー・山中綾華が２７日に自身のＸを更新し、「株式会社ラウンドワン」の社外取締役に就任したことを報告した。山中は２０２１年末にミセスを脱退後、２３年に社会保険労務士に合格し、社労士としても活躍している。

「このたび、株主総会でのご承認をいただき、株式会社ラウンドワンの社外取締役に就任いたしました」と発表し「まずは株主の皆さま、関係者の皆さま、そしてこれまで支えてくださった皆さまに心より感謝申し上げます」とつづった。

山中は２０２１年末にミセスを脱退。その後２３年に社会保険労務士の国家試験に合格。この年の合格率は６．４%（厚生労働省公式サイトより）だった。現在はドラマーのほかに社労士としても活躍しており、インスタグラムのプロフィル欄では「ドラマー兼社労士やってます」と自己紹介し、Ｘでも「士業とドラムの二刀流が私の第二の人生です」と記している。

山中は「音楽活動を通じて学んだ『チームで成果を生み出すこと』、そして社労士として学び続けてきた『人と組織の在り方』。その両方の経験を活かしながら、社外取締役として企業価値の向上に貢献できるよう、誠実に務めてまいります」と意気込む。「ドラムと向き合う日々を過ごしていた私が、社会保険労務士の資格取得を目指して学び、こうして新たな役割を担わせていただくことになるとは、想像もしていませんでした」と驚いた。

「その歩みを振り返るたびに、人生には年齢や肩書きに関係なく、新たな挑戦の扉が開かれる瞬間があることを感じます。『人生は一本道ではなく、挑戦を続けることで何歳からでも新しい景色を見ることができる』私は今回の経験を通じて、その言葉の意味を改めて実感しています。もし私の歩みが、新たな挑戦をしようとしている誰かの背中を少しでも押すことができるなら、これ以上うれしいことはありません」と新たな挑戦に心を躍らせ「今後ともよろしくお願いいたします」とメッセージを寄せた。

株式会社ラウンドワンはボウリングやカラオケ、スポッチャなどエンタメ施設の運営・企画・開発などを行っている。