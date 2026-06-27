YouTubeチャンネル「守鍬 刈雄のお暇なら映画でも」が、「アマプラ Amazonprime ７月配信ラインナップ」と題した動画を公開した。映画独自解説家の守鍬刈雄が、Amazonプライムビデオの7月に配信される話題作の中から、特に自身が注目している6つの作品を厳選して解説した。



まず洋画の注目作として、ティモシー・シャラメ主演の『マーティ・シュプリーム 世界をつかめ』を紹介。近年のシャラメの作品選びのセンスを高く評価し、「日本が舞台になっているというところも注目ですよね」と語った。続いて、子どもの誘拐事件と超常現象を組み合わせた異色ホラーの続編『ブラック・フォン2』を取り上げ、再びどのような恐怖を見せてくれるのかと期待を寄せた。



邦画では、昨年公開された国産ホラー『ドールハウス』をピックアップ。「久々に登場した、ちゃんとしたジャパニーズホラー」と称し、劇場で見逃した人に向けて「この夏にぜひ体験してほしい作品」と推薦した。アニメ作品からは、サイエンスSARU制作の完全新作テレビシリーズ『攻殻機動隊 THE GHOST IN THE SHELL』を紹介。士郎正宗の原作漫画に改めて向き合う意欲作であり、ファン必見の1本だと評価した。



さらに、公開から半世紀近く経つ現在も「サメ映画の頂点として君臨する伝説の1本」として、スティーブン・スピルバーグ監督の『ジョーズ』を改めて推薦。また、変わり種のホラーとして『マッド・マウス ミッキーとミニー』にも言及した。近年増えているパブリックドメインホラーの1本であり、「ミニーは出てこないというとんでもないタイトル詐欺をやらかしている」と指摘しつつ、低予算ならではの勢いを楽しめると語った。



動画の最後には「ポケモン クレしん 映画全作品配信」というテロップも表示され、7月のAmazonプライムビデオは新作ホラーから時代劇、洋画、アニメ、名作まで非常に充実したラインナップとなっている。各作品の配信スケジュールは、Amazonプライムビデオの公式サイトやアプリで確認できる。お暇な時間に、気になる映画をチェックしてみてはいかがだろうか。



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