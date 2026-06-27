【買って失敗なし】手ごろな価格で多機能なマウス。手に優しいロジクール Signature Comfort Plus M850 L & M840 Lをレビュー。軽い電池式のモデルです

IT・ビジネス書作家の戸田覚が、自身のYouTubeチャンネルにて「【買って失敗なし】手ごろな価格で多機能なマウス。手に優しいロジクール Signature Comfort Plus M850 L & M840 Lをレビュー。軽い電池式のモデルです」と題した動画を公開した。手頃な価格帯でありながら多機能なロジクールの最新マウス2機種を取り上げ、デザインや使い心地、独自の設定アプリの活用法を詳しく解説している。



今回レビューされたのは、スタンダードクラスに位置づけられる「Signature Comfort Plus M850 L」と「M840 L」の2モデルである。両者の最大の違いは親指が当たる部分の素材にある。M850 Lには柔らかいクッションが採用されており、戸田は「かなり沈みますよね」「結構疲れにくいんじゃないかなと思います」と、エルゴノミックデザインの恩恵を評価。「値段差結構あるんですけど、それだけの価値は絶対あるんだろうな」と語った。



重量については、どちらも単三形乾電池を含めて約100g前後と非常に軽く、長時間の使用でも負担になりにくい設計となっている。また、再生プラスチックや滑りにくいしっとりとした素材が使用されている点に触れ、環境への配慮や質感の高さも称賛した。ボタンの静音性も高く、クリック音やホイール音がほとんど聞こえない点も特徴として挙げている。



さらに戸田は、専用アプリ「Logi Options+」によるカスタマイズ性の高さを力説。アクションリングを表示してAIを呼び出したり、アプリケーションごとにボタンの役割を変更したりできる機能を紹介し、「これをうまく割り当てると作業効率、爆上がりします」と断言した。



動画の終盤、戸田は2モデルの点数を発表。M840 Lにはコストパフォーマンスの高さを評価して75点、M850 Lにはクッションの長期的な耐久性を考慮しつつも期待を込めて70点をつけた。手首や指への負担を減らしつつ、自分好みに機能を最適化できるロジクールのマウスは、毎日のPC作業をより快適にしてくれるに違いない。