「他の国で刺身を食べたら泣くことになる」食通のドイツ人夫婦が大絶賛した日本の海鮮料理とは？

YouTubeチャンネル「イチマルク │ FREE RIDE」が「「こんなの日本でしか見られないわ...！」 日本に着いたばかりのドイツ人夫婦が初めての紫陽花に感動！#FREERIDE #外国人 #おもてなし」を公開した。動画では、ホストのJukiaが日本に到着したばかりのドイツ人夫婦に無料で東京観光を案内し、「美味しいものがある時が天国だね」と日本の魅力を再発見していく様子が収められている。



今回声をかけたのは、ドイツからやってきたルートヴィヒさんとイルミさんの夫婦。2人は昨年も日本全国を巡っており、再び訪れた理由を問われると「食べ物が理由だよ！」と笑顔で語り、日本の人々が非常に親切であることも大きな理由だと説明した。



Jukiaは、観光客があまり訪れないローカルな場所として、文京区にある白山神社へ2人を案内した。折しも「文京あじさいまつり」の期間中で、約3000株もの紫陽花が咲き誇る光景に、夫婦は「すごく綺麗だね！」と目を輝かせた。手水舎で手を清め、二礼二拍手一礼の作法を教わりながらお参りを体験し、ミニチュアサイズの富士塚の登山も楽しんだ。



その後、一行は海鮮料理店へ向かい、新潟の郷土料理である「のっぺ」や、水ダコやカツオなどの新鮮な刺身の盛り合わせを堪能した。海のない地域に住んでいるという夫婦は「マグロは完璧だね！」「人生で一番美味しい！」と大絶賛。「他の国で刺身を食べたら泣くことになるよ！」と語り、日本の魚介類の質の高さに感銘を受けた様子を見せた。



動画の終盤、Jukiaが視聴者から寄せられた手作りのプレゼントを渡すと、夫婦は驚きと喜びに満ちた表情を浮かべた。偶然の出会いから始まった1日を通じて深い絆が生まれ、「来年は一緒に富士山に登ろう！」と笑顔で再会を約束し、心温まる最高の旅のスタートとなった。