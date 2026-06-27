◇W杯北中米大会1次リーグI組 イラク0―5セネガル（2026年6月26日 トロント）

FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会1次リーグI組第3戦は26日（日本時間27日）に行われ、同組最下位イラク（FIFAランク60位）が3位セネガル（同19位）に0―5と大敗。前半13分で退場者を出してしまった影響もあり失点を重ね開幕3連敗。10大会ぶり2回目のW杯も1次リーグ敗退となった。

I組はフランス、ノルウェーがともに連勝し決勝トーナメント進出決定。イラクは連敗を喫し最下位に沈んだが3位通過の可能性を残し、この第3戦では勝利が最低条件。得失点差を考え大量得点も必要な状況となった。

試合は開始4分にセットプレーから失点。いきなりリードを奪われると前半13分、DFレビン（ポート）がDFラインの裏へ抜けだそうとしたFWマネ（アルナスル）を倒してしまい一発退場。VAR判定により主審がオンフィールドレビューで確認し、決定機阻止だったとしてレッドカードが提示された。

開始早々に数的不利となる苦しい展開になりながらも奮闘するも後半11分に失点。さらに途中投入されたFWのP・ゲイ（ビリャレアル）に2得点を決められるなど失点を重ね完敗。開幕3連敗の最下位で大会を終えることになった。