YouTubeチャンネル「ティンカノランド」が、「【ミャクミャクグッズ速報】これは即完売では！？6/26更新！」を公開した。

動画では、6月26日に発表されたミャクミャクの最新グッズ情報を速報形式で紹介。思わず“欲しくなる”アイテムが一気に登場している。

中でも注目は、全7色展開の「ぬいぐるみブレスレット」。腕に巻けるインパクトあるデザインで、ティンカノも「これは売れる」と予想するなど、早期完売の可能性もありそうだ。

さらに、阪神タイガースとのコラボグッズや、日本代表デザインのアイテムも登場。シークレット仕様の商品も含まれており、コレクター心をくすぐるラインナップとなっている。

そのほか、らぽっぽカフェ限定のコースターや、アーバンリサーチとのコラボアパレルも発表され、ミャクミャクグッズはますます幅広い展開に。

“どれ買うか迷うレベル”の新作ラッシュ。気になる人は、売り切れる前にチェックしておきたい。

YouTubeの動画内容

00:00

全7色展開のぬいぐるみブレスレット（推しカラー）
01:08

阪神タイガースとのコラボレーショングッズ
03:31

サッカー日本代表Ver.の各種アイテム
05:18

らぽっぽリンクス梅田店限定のコースター
06:34

アーバンリサーチコラボとローンチイベント情報

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