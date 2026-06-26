【ミャクミャク新グッズ速報】「絶対売れる」推しカラーブレスレットやコラボアイテムが続々登場！
YouTubeチャンネル「ティンカノランド」が、「【ミャクミャクグッズ速報】これは即完売では！？6/26更新！」を公開した。
動画では、6月26日に発表されたミャクミャクの最新グッズ情報を速報形式で紹介。思わず“欲しくなる”アイテムが一気に登場している。
中でも注目は、全7色展開の「ぬいぐるみブレスレット」。腕に巻けるインパクトあるデザインで、ティンカノも「これは売れる」と予想するなど、早期完売の可能性もありそうだ。
さらに、阪神タイガースとのコラボグッズや、日本代表デザインのアイテムも登場。シークレット仕様の商品も含まれており、コレクター心をくすぐるラインナップとなっている。
そのほか、らぽっぽカフェ限定のコースターや、アーバンリサーチとのコラボアパレルも発表され、ミャクミャクグッズはますます幅広い展開に。
“どれ買うか迷うレベル”の新作ラッシュ。気になる人は、売り切れる前にチェックしておきたい。
動画では、6月26日に発表されたミャクミャクの最新グッズ情報を速報形式で紹介。思わず“欲しくなる”アイテムが一気に登場している。
中でも注目は、全7色展開の「ぬいぐるみブレスレット」。腕に巻けるインパクトあるデザインで、ティンカノも「これは売れる」と予想するなど、早期完売の可能性もありそうだ。
さらに、阪神タイガースとのコラボグッズや、日本代表デザインのアイテムも登場。シークレット仕様の商品も含まれており、コレクター心をくすぐるラインナップとなっている。
そのほか、らぽっぽカフェ限定のコースターや、アーバンリサーチとのコラボアパレルも発表され、ミャクミャクグッズはますます幅広い展開に。
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