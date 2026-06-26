『名探偵コナン』第1205話 安室とJKトリオはコナンと梓を助けられるのか！？
アニメ『名探偵コナン』の第1205話「コナンと梓 誘拐したのは誰？（後編）」のあらすじと先行カットが到着した。
『名探偵コナン』は、青山剛昌による同名漫画のアニメ化作品。
高校生探偵・工藤新一は、謎の組織の手によって薬物で殺害されかける。命は取り留めたが子供の姿に変身してしまった新一は、正体を隠して江戸川コナンと名乗り、幼馴染の毛利蘭、その父親である探偵・毛利小五郎、少年探偵団たちと協力しながら様々な難事件に挑む。
第1205話のあらすじはこちら。
＜第1205話「コナンと梓 誘拐したのは誰？（後編）」＞
何者かに誘拐されてしまったコナンと梓。梓は、監禁場所で切断された指や生首を発見し、誘拐犯は先週捕まった猟奇事件に関係している可能性が出てきた。一方、探偵バッジで連絡が取れたJKトリオと安室は、2人が喫茶ポアロを出る前に居た客に容疑者を絞る。しかし、探偵バッジが犯人たちに見つかってしまい……。タイムリミットまであとわずかの中、反撃の起爆剤を探るコナンと梓。安室たちは、犯人の正体にたどり着けるのか？
＞＞＞『名探偵コナン』第1205話の先行カットをすべてチェック！（画像6点）
（C）青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS 1996
『名探偵コナン』は、青山剛昌による同名漫画のアニメ化作品。
高校生探偵・工藤新一は、謎の組織の手によって薬物で殺害されかける。命は取り留めたが子供の姿に変身してしまった新一は、正体を隠して江戸川コナンと名乗り、幼馴染の毛利蘭、その父親である探偵・毛利小五郎、少年探偵団たちと協力しながら様々な難事件に挑む。
＜第1205話「コナンと梓 誘拐したのは誰？（後編）」＞
何者かに誘拐されてしまったコナンと梓。梓は、監禁場所で切断された指や生首を発見し、誘拐犯は先週捕まった猟奇事件に関係している可能性が出てきた。一方、探偵バッジで連絡が取れたJKトリオと安室は、2人が喫茶ポアロを出る前に居た客に容疑者を絞る。しかし、探偵バッジが犯人たちに見つかってしまい……。タイムリミットまであとわずかの中、反撃の起爆剤を探るコナンと梓。安室たちは、犯人の正体にたどり着けるのか？
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（C）青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS 1996
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