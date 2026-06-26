TVアニメ『アオアシ Season2』第１クール、10月4日から毎週(日)午後5時放送予定！メインビジュアル公開＆主題歌アーティストも解禁！

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「週刊ビッグコミックスピリッツ」にて2015年より連載され、2025年8月発売の第40集をもって堂々完結を迎えた大人気サッカー漫画『アオアシ』（著・小林有吾）。累計部数は2,500万部を突破するなど、連載終了後もなお高い支持を集め続けている。TVアニメは2022年4月から9月まで放送され、リアルなサッカー描写と、主人公・青井葦人の等身大の成長を描く物語が話題に。アニメファンのみならず、スポーツファンなど幅広い層の心を掴んだ。

この度、TVアニメ『アオアシSeason2』第1クール（全24話のうち前半12話）がNHK Eテレにて10月4日から毎週(日)午後5時放送予定となることが発表された。

あわせて、第1クールメインビジュアルを解禁！ビジュアルには青井葦人を中心に「Season2」からさらに活躍する、阿久津渚、栗林晴久、本木遊馬、中村平、桐木曜一、高杉榮太、秋山円心ら東京シティ・エスペリオンユース Aチームの面々が集結している。

ついにAチームへの昇格を果たしたアシト。さらなる強者たちとの出会いや激しい競争の中で、アシトはどのような成長を遂げていくのか――。

新たな戦いの幕開けを予感させる、期待感あふれるビジュアルとなっている。

大鈴功起、武内駿輔、梅原裕一郎より一言コメント公開!

本解禁にあわせて、青井葦人役・大鈴功起、阿久津渚役・武内駿輔、栗林晴久役・梅原裕一郎より「Season2」に向けて演じるキャラクターの見どころを語る手書きコメントも公開された。

青井葦人役：大鈴功起

阿久津渚役・武内駿輔

栗林晴久役・梅原裕一郎

さらに、第1クールOPアーティストに、心に響く歌詞と熱量あふれるライブパフォーマンスで幅広い支持を集める10-FEET、第1クールEDアーティストにはアニメ主題歌でも国内外から高い評価を得ているヒグチアイが決定した。詳細は後日公開予定となっている。

●作品情報

TVアニメ『アオアシ Season2』

NHK Eテレにて2026年10月4日から毎週(日)午後５時放送予定

【STAFF】

原作：小林有吾「アオアシ」（小学館「ビッグスピリッツコミックス」刊）

監督：横山和基

シリーズ構成：横谷昌宏

キャラクターデザイン：中武学・田口麻美・山中純子

音響監督：はたしょう二

音楽：横山克

アニメーション制作：トムス・エンタテインメント

【CAST】

青井葦人：大鈴功起

大友栄作：橘龍丸

橘総一朗：山下誠一郎

冨樫慶司：八代拓

黒田勘平：堀江瞬

朝利マーチス淳：加藤渉

本木遊馬：榎木淳弥

竹島龍一：熊谷健太郎

阿久津渚：武内駿輔

栗林晴久：梅原裕一郎

中村平：小野賢章

桐木曜一：内山昂輝

高杉榮太：古川慎

義経健太：興津和幸

秋山円心：手塚ヒロミチ

一条花：河瀬茉希

海堂杏里：上田麗奈

福田達也：小林親弘

伊達望：安元洋貴

TVアニメ『アオアシ Season1』再放送情報

NHK Eテレにて再放送中

本放送：毎週日曜17:00から

再放送：毎週木曜19:20から

※放送予定は変更になる場合があります。

【STAFF】

原作：小林有吾「アオアシ」（小学館「ビッグスピリッツコミックス」刊）

監督：さとう陽

シリーズ構成：横谷昌宏

副監督：曽我準

サッカー監修：竹下健一、曽我準、飯塚健司

キャラクターデザイン：中武学、川村敏江、山口飛鳥、長谷川早紀

サブキャラクターデザイン：清池奈保、渡部由紀子、大導寺美穂、白井英介、本田真之

総作画監督：中武学、山口飛鳥

アクション作画監督：興村忠美、窪敏

プロップデザイン：伊東ありさ、津坂美織

色彩設計：上野詠美子

美術監督：垣堺司、竹田悠介

美術設定：金平和茂、伊井蔵

2Dワークス：濱中亜希子

プリビジュアライゼーション：前島昌格

3D：森本シグマ

撮影監督：今関舞子

編集：村上義典

音響監督：はたしょう二

音楽：横山克

アニメーション制作：Production I.G

©小林有吾・小学館／「アオアシ Season2」製作委員会

関連リンク

TVアニメ『アオアシ Season2』公式サイト

https://aoashi-pr.com/