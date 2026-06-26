両リーグ最多得票は日本人選手ではイチロー以来

ドジャース・大谷翔平投手は25日（日本時間26日）、オールスターゲームの先発出場野手を決めるファン投票で両リーグ最多得票を集め、6年連続での選出を決めた。その後に自身のインスタグラムを更新し、“特別な画像”でファンに感謝を綴った。

今年のオールスターゲームは7月14日（同15日）にフィラデルフィアで開催される。1次投票では、各ポジションの中から2次投票に進む上位2人を決定する。各リーグで全ポジションを合わせた中で最多得票となった選手2人はその段階で先発出場が決まる。

大谷は両リーグ最多の334万1257票を獲得し、「フェーズ2」を待たずに先発出場が決まった。リーグ最多得票は2023、2025年に輝いているが、両リーグで1位に立つのは自身初。日本人選手ではイチロー以来の快挙となった。

発表を受け、大谷はストーリーズ機能を更新して球団公式などの祝福投稿を引用していた。その後、日本時間午後1時前に新たに投稿。「THANK YOU FANS」の文字が添えられた、投手・大谷の画像をオールスター仕様に加工した写真を公開した。（Full-Count編集部）