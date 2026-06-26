Google（グーグル）は、AI搭載の新たな「Google Finance」において、新機能の追加やAndroidアプリの提供を発表した。

ポートフォリオ機能

あらゆる投資を1つのダッシュボードで管理できる新たなポートフォリオ機能が、グローバルに提供される。同画面では、投資のパフォーマンスや資産配分に関する分析が確認できる。

新たなポートフォリオ機能では、CSVやPDFファイルのアップロード、保有銘柄を示すスクリーンショットのドラック＆ドロップ、投資内容を言葉で説明することで、ポートフォリオが設定できる。既存のGoogle Finance上で設定したポートフォリオは、新たなポートフォリオ機能に自動で反映される。

設定したポートフォリオを踏まえ「債券の配分は適切か？」といった質問ができる。

ブリーフィング機能

個人の投資状況に合わせてカスタマイズされたニュースを、好みのスケジュールで受け取れる。たとえば、「主要な暗号資産の夜間の動きを分析し、毎日市場が開く前に送って」と伝えることで、タスクが設定され、バックグラウンドでリサーチが行われる。また、ブリーフィングが配信されると、AndroidまたはiOSのGoogleアプリに通知される。

ブリーフィング機能は、すでにグローバルに提供が開始されている。

Android向け「Google Finance」アプリ

Android向けに、「Google Finance」アプリが提供された。ウォッチリスト、最新の金融ニュース、AIリサーチツール、株価の変動をAIが説明する「キーモーメント」といった機能にアクセスできる。また、決算説明会のライブ配信や新たなポートフォリオ機能といったWeb版の機能が、今後数カ月にわたってアプリ内にも提供される。

今年後半にはiOS向けのアプリもリリースされる予定。