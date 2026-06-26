敵地ツインズ戦

米大リーグ、ドジャースの大谷翔平投手が24日（日本時間25日）、敵地ツインズ戦に「1番・投手兼DH」で先発出場。6回3失点で8勝目を挙げ、5打数2安打1打点をマークした。ただ、ダルトン・ラッシング捕手に対して厳しい表情で言葉をかけるシーンもあり、米ファンに衝撃が走った。

この試合で大谷をリードしたのは、25歳のラッシング。2回1死満塁、ラッシングのパスボールで同点に追いつかれた後、異変が起きた。

マウンド上で、大谷はラッシングに顔を近づけ、言葉をかけていた。穏やかな普段からは、想像できないほどの厳しい表情。X上の米国人ファンも驚きを隠せない。

「Ohhh、オオタニがめっちゃキレてる」

「スミスが戻ってくるまでオオタニの捕手をロビンソンが務めても驚きはない」

「彼にはブチギレる権利がある。ショウがチャレンジを望んだら、チャレンジしろよ」

「彼がこんなに怒ってるとこ見たことない」

「ショウヘイは文字通り球界で最も優しい男。そんな彼がブチギレるなんてよほどのことだぞ」

「スミス早く戻ってきてくれないと」

この日はABSチャレンジを巡っても、ラッシングと意見が合わないシーンも。ラッシングは、ドジャース地元放送局「スポーツネット・ロサンゼルス」の試合後番組で放送された囲み取材の中で、反省の弁を口にしていた。



（THE ANSWER編集部）