◇パ・リーグ 楽天2―0西武（2026年6月25日 楽天モバイル 最強パーク）

楽天・前田健太投手（38）が25日、西武戦で7回114球を投げて3安打無失点と好投。11年ぶりのNPBでの白星を手にし、チームの3連勝にも貢献した。

試合前までの今季6登板で0勝3敗と苦しんだ右腕は、本拠地・仙台のお立ち台で「まず初めに、東北楽天ゴールデンイーグルスの前田健太です。よろしくお願いします！」とあいさつし、「良かった〜」と安どの声を漏らした。

今回の相手は、首位を快走する西武。2回先頭のネビンに左前に運ばれて初安打を許したが、次打者・桑原のピッチャー返しの痛烈なゴロを素早く処理して二塁でフォースアウトに。以降も丁寧な投球でアウトを重ねた。5回2死では渡部の投手強襲のライナーを好捕した。6回も石井の投直、滝沢の投ゴロを軽やかにさばき、笑顔で汗を拭った。「まだまだ若いので。ここ、笑うところじゃないんですけど（笑い）。良い動きをして頑張っていきたいなと」と言葉に力を込めた。

2―0で迎えた7回には2死二塁のピンチを迎えたが、カウント2―2から平沢をスライダーで二飛に仕留めて雄叫びを上げた。ここでお役御免。試合前の時点で4.56だった防御率は、3.52まで良化させ、2万3499人が詰めかけた本拠地を沸かせた。「なかなか勝てなかったので、今日という日は凄く大切な日になりました」と声を詰まらせる場面もあった。

ウイニングボールについて問われると「後でスタンドに…投げない。ちゃんと持って帰ります」と笑みを浮かべた。