³ÚÅ·¡¡Á°ÅÄ·òÂÀ¤¬£³£¹£±£¹Æü¤Ö¤ê£Î£Ð£Â¾¡Íø¡ªµ¤Ç÷Á´³«£±£µ£°¥¥íÏ¢È¯¤Ç£·²ó£³°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤Î²÷Åê¡¡¾Ð¤ß¤³¤Ü¤ì¤ë¥·¡¼¥ó¤â
¡¡¡Ö³ÚÅ·£²¡Ý£°À¾Éð¡×¡Ê£²£µÆü¡¢³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ëºÇ¶¯¥Ñ¡¼¥¯¡Ë
¡¡³ÚÅ·¤ÎÁ°ÅÄ·òÂÀÅê¼ê¤¬ÀèÈ¯¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ê¡¢Íº¤¿¤±¤Ó¤ò¤¢¤²¤Ê¤¬¤é£±£µ£°¥¥í¤òÏ¢È¯¡££³£¹£±£¹Æü¤Ö¤ê¤Î£Î£Ð£Â¾¡ÍøÅê¼ê¤Ø¡¢£·²ó¤ò£³°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¡¢ÆüËÜµå³¦Éüµ¢¸å½é¾¡Íø¡£¶å²ó¤òÄù¤á¤¿Æ£Ê¿¤«¤é¥¦¥¤¥Ë¥ó¥°¥Ü¡¼¥ë¤ò¤â¤é¤¦¤È¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¥¿¥Ã¥Á¤ò¤«¤ï¤·¤¿¡£
¡¡Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤«¤éÎÏ¶¯¤¤¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤òÅê¤¸¤¿Á°ÅÄ¡£½é²ó¤ò»°¼ÔËÞÂà¤Ë»ÅÎ±¤á¤ë¤È¡¢Æó²ó¤ÏÀèÆ¬¤Ë°ÂÂÇ¤òµö¤¹¤âÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¸åÂ³¤òÂÇ¤Á¼è¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤ÆÌ£ÊýÂÇÀþ¤¬£²ÅÀ¤òÀèÀ©¤·¤¿Ä¾¸å¤Î»°²ó¡££²»à¤«¤éÂÇ½ç¤¬£±ÈÖ¤Ë¤«¤¨¤Ã¤Æ¥«¥Ê¥ê¥ª¤òÂÇÀÊ¤Ë·Þ¤¨¤¿¡£¤³¤³¤Ç¥«¥¦¥ó¥È£²¡Ý£²¤«¤é£±£µ£±¥¥í¤Ç¥Õ¥¡¥¦¥ë¤òÂÇ¤¿¤»¡¢Â³¤¯£¶µåÌÜ¤Î£±£µ£°¥¥í¤Î¥¢¥¦¥È¥í¡¼¤Ç¸«Æ¨¤·»°¿¶¤Ë»ÅÎ±¤á¤¿¡£
¡¡£²µå¤È¤âÍº¤¿¤±¤Ó¤ò¤¢¤²¤Ê¤¬¤é¤ÎÇ®Åê¡£½øÈ×£³¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÌµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¡¢¼çÆ³¸¢¤ò°ú¤´ó¤»¤¿¡£»Í²ó¤â£²ÈÖ¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¾å°ÌÂÇÀþ¤ËÂÐ¤·¡¢ÂìÂô¤ËÇ´¤é¤ì¤ë¥·¡¼¥ó¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¤Ã¤Á¤ê¤È»°¼ÔËÞÂà¤Ë»ÅÎ±¤á¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¾¡ÍøÅê¼ê¤Î¸¢Íø¤¬¤«¤«¤ë£µ²ó¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¡£·¬¸¶¤Ë¥Õ¥ë¥«¥¦¥ó¥È¤Þ¤ÇÇ´¤é¤ì¤¿¤¬Êá¼ÙÈô¤ËÂÇ¤Á¼è¤Ã¤¿¡£Ê¿Âô¤ò°ì¥´¥í¤Ë»ÅÎ±¤á¤Æ¥Ù¡¼¥¹¥«¥Ð¡¼¤ËÆþ¤Ã¤¿¸å¤Ë¤Ï»×¤ï¤º½¼¼Â¤Î¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£¤½¤·¤ÆÅÏÉô¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¥é¥¤¥Ê¡¼¤òÊ¿Á³¤È¤·¤¿É½¾ð¤Ç¥¥ã¥Ã¥Á¤·¡¢¾¡ÍøÅê¼ê¤Î¸¢Íø¤ò°ú¤´ó¤»¤¿¡£
¡¡Ï»²ó¤Ï»°¼ÔËÞÂà¤ËÍÞ¤¨¡¢¼·²ó¤Ë¤Ï£²»àÆóÎÝ¤«¤éÊ¿Âô¤Ë±¦Íã¥Ý¡¼¥ëºÝ¤Ø¤¢¤ï¤äÆ±ÅÀ£²¥é¥ó¤ÎÂç¥Õ¥¡¥¦¥ë¤òÍá¤Ó¤¿¤¬Æ°¤¸¤º¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÄã¤á¤ÎÊÑ²½µå¤ÇÆóÈô¤ËÂÇ¤Á¼è¤ê¡¢£±£±£´µå¤ÎÇ®Åê¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥É¤ò¹ß¤ê¤¿¡£
¡¡Á°ÅÄ¤Ï£¶·î£±£·Æü¤Îºå¿ÀÀï°ÊÍè¡¢º£µ¨£·ÅÙÌÜ¤ÎÀèÈ¯¥Þ¥¦¥ó¥É¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¤Ï£°¾¡£³ÇÔ¤ÇËÉ¸æÎ¨£´¡¦£µ£¶¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢º£µ¨ºÇÄ¹¥¤¥Ë¥ó¥°¤Î²÷Åê¤À¡£¥Á¡¼¥à¤Ï´°Éõ¥ê¥ì¡¼¤ÇµÈ°æ´ÆÆÄ½¢Ç¤¸å½é¤Î£³Ï¢¾¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£