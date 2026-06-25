スリクソンの未発表1WがPGAツアーにも供給開始！松山英樹やR・フォックス「ボールスピードが出ている」
既報の通り、今季の女子メジャー第３戦「KPMG全米女子プロ選手権」で、『ZXi RKT』と印字されたスリクソンの未発表ドライバーをキャッチしたが、PGAツアー「トラベラーズ選手権」でも供給開始。松山英樹やライアン・フォックス、ルーカス・グローバーらが『New SRIXONドライバーLS』（プロトタイプ）を中心にテストし、同社のツアー担当者にその試打感想を伝えている。
【画像】こちらが『スタンダード』モデル
既報の通り、ロフト9度のスタンダードを即バッグに入れた畑岡奈紗は「ボールスピードがアップして弾道が高いものの、スピンが適正に落ち着いています」と話していたが、松山英樹の感想はどうか。『LS』のプロトタイプ（9.0度）を試して「ボールスピードも少し上がり、それ以上に操作性、打感が良い」と、ミスヒットにならない点を評価したとか。
また、ドライバーだけでなく未発表の5Wも試して「形状、音ともにとても良い。食いつき感もあるし、同時にハジキ感もある。操作性がよくフェード、ドローも打てて抑えに行った時も良い球が出る。今後調整が必要かもしれませんが、印象はとても良いので実戦で使用してみる」と、かなり投入に前向きだった。 その他、飛ばし屋で現行モデルの『ZXi LS』で平均飛距離「313.2ヤード」（24位）のライアン・フォックスも『LS』のプロトタイプをテスト。「非常に気に入って使っているエースの現行モデル『ZXi LS』と同程度のボールスピードが出ていて、実戦で使用して今後微調整したい。形状、打感や特に音はとても良い」とこちらも投入に前向きだった。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
【画像】こちらが『スタンダード』モデル
【画像】フェースの模様はタイトリストっぽい!?
ダンロップ新ドライバー『ZXi RKT』がお目見え 畑岡奈紗はメジャーで即投入「ロケットみたいな初速」
スリクソンの未発表1WがPGAツアーにも供給開始！松山英樹やR・フォックス「ボールスピードが出ている」
スリクソンの未発表1W、『ZXi RKT』の右用7つが適合登録！ メジャーで『LS PROTO』を使うのは4人!?
既報の通り、ロフト9度のスタンダードを即バッグに入れた畑岡奈紗は「ボールスピードがアップして弾道が高いものの、スピンが適正に落ち着いています」と話していたが、松山英樹の感想はどうか。『LS』のプロトタイプ（9.0度）を試して「ボールスピードも少し上がり、それ以上に操作性、打感が良い」と、ミスヒットにならない点を評価したとか。
また、ドライバーだけでなく未発表の5Wも試して「形状、音ともにとても良い。食いつき感もあるし、同時にハジキ感もある。操作性がよくフェード、ドローも打てて抑えに行った時も良い球が出る。今後調整が必要かもしれませんが、印象はとても良いので実戦で使用してみる」と、かなり投入に前向きだった。 その他、飛ばし屋で現行モデルの『ZXi LS』で平均飛距離「313.2ヤード」（24位）のライアン・フォックスも『LS』のプロトタイプをテスト。「非常に気に入って使っているエースの現行モデル『ZXi LS』と同程度のボールスピードが出ていて、実戦で使用して今後微調整したい。形状、打感や特に音はとても良い」とこちらも投入に前向きだった。
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【画像】こちらが『スタンダード』モデル
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