日本ハム・伊藤大海投手が、先発する２６日の西武戦（ベルーナドーム）へ向け、自身ならではの「暑熱順化」に自信をのぞかせた。

夏場は熱気がこもる厳しい暑さで知られる敵地。昨年６月２７日の対戦では、相手エースの今井（現アストロズ）が熱中症で降板した。「暑いのはそんなに嫌いじゃない」という伊藤は、体調管理には十分に注意して臨むのは当然としたうえで「釣り場に比べると全然、球場は涼しいんで。何の問題も（ない）」とニヤリ。シーズン中の休日も足しげく通う趣味の釣りのおかげで、猛暑には慣れっこになっていることを明かした。

目下リーグ単独トップの８勝。首位とのカード初戦は、同７勝の高橋光成とのエース対決となる。１９日のソフトバンク戦では、同カード今季４勝の高橋光の投球を参考にして白星を挙げただけに「個人的にすごくリスペクトしている。投げながらいろんなことを勉強して吸収しながら、お互いが長いイニングを投げられるように、僕も負けじと投げたい。欲を言えば２人で１試合を終えたいなというぐらいの気持ちはあります」と、投げ合いを心待ちにした。