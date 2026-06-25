クルマ買う系チャンネル「ワンソクTube」が、「【最高の足グルマ!】レクサス唯一のMT車「LBX モリゾウRR」納車1年評価! プレリュードやロードスターと比較して感じるSUV×ハイパフォーマンスの価値は? LEXUS LBX MORIZO RR」を公開した。動画では、納車から1年が経過したレクサス「LBX モリゾウRR」の6速MTモデルに試乗し、ホンダ「プレリュード」やマツダ「ロードスター」などのスペシャリティカーと比較しながら、同車の価値や独自の魅力を解説している。



ワンソク氏は、モリゾウRRの走行性能について「加速感はエグい!! 304馬力は伊達じゃない!!」と絶賛。日常使いでもスニーカーのように体に馴染む感覚や、SUVならではの乗降性の高さを評価している。さらに、「iMT」機能により、シフトダウン時のエンジン回転数を自動調整し、スムーズな変速を支援する点を称賛した。



同価格帯のスペシャリティカーであるプレリュードとの比較では、2ドアクーペゆえに乗降時に気を遣うと指摘。対するモリゾウRRは4ドアSUVであり、日常の足として使い勝手が優れると分析している。



一方で、約700万円という価格設定に対し、シートベンチレーションが非搭載である点や、ナビゲーション画面の操作感に不満を吐露。「コミコミ700万円のレクサスなら装備はもうちょっと充実してほしい」と、率直な意見も提示した。



ロードスターについては、「割と適当にMTを操作しても許容してくれる温かさがある」「久しぶりに乗ると実家のような安心感」と表現し、シビアな操作を要求されない懐の深さに言及。また、以前所有していた「シビック タイプR」の快適な装備や走行性能を振り返り、「今思うとシビック タイプRは買っても良かったかも」と語る場面も見られた。



最後にワンソク氏は、昨今の自動車市場においてMT車が減少している現状に触れ、「人生においてMT車のような趣味性が高い車に乗れる期間は意外と少ない」と指摘。自身のライフステージや健康状態などの変化を考慮し、乗りたい車があるならば早めに一歩踏み出し、体験すべきだと読者の背中を押す形で動画を締めくくっている。



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