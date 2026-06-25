『かにぱん』生産一時休止で話題「#かにぱんの夏休み」 生産ラインの設備更新工事で9月再開
三立製菓株式会社は24日、公式Xを更新し、パン生産ラインの設備更新工事に伴い、「かにぱん」「ミニかにぱん」の生産を一時休止していることを報告した。9月以降、順次再開予定で、ネット上では「カニさんの夏休み！」と話題になっている。
【写真】パッケージ可愛い！生産一時休止中の『かにぱん』『ミニかにぱん』
公式Xでは「【かにぱん類一時休売のお知らせ】パン生産ラインの設備更新工事に伴い、かにぱん、ミニかにぱんの生産を一時休止しております。9月以降順次再開予定」と説明。
続けて「お客様にはご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます #かにぱんの夏休み」と呼びかけた。
これに「かにぱん」ファンは、ネット上で「かにぱんの夏休みwww楽しそうwww 美味しくなって帰ってきてねー」「かにぱんの夏休みって言い方センスの塊すぎて好き」「夏休み明けたらまた会おうねぇ！」「最近見ないと思ったら…！2歳息子がパン売り場を見るたびに「かにしゃん…」としょぼんしょぼんしてたので、復活を楽しみにしております」などと反応している。
【写真】パッケージ可愛い！生産一時休止中の『かにぱん』『ミニかにぱん』
公式Xでは「【かにぱん類一時休売のお知らせ】パン生産ラインの設備更新工事に伴い、かにぱん、ミニかにぱんの生産を一時休止しております。9月以降順次再開予定」と説明。
これに「かにぱん」ファンは、ネット上で「かにぱんの夏休みwww楽しそうwww 美味しくなって帰ってきてねー」「かにぱんの夏休みって言い方センスの塊すぎて好き」「夏休み明けたらまた会おうねぇ！」「最近見ないと思ったら…！2歳息子がパン売り場を見るたびに「かにしゃん…」としょぼんしょぼんしてたので、復活を楽しみにしております」などと反応している。