YouTubeチャンネル「鍋ログちゃんねる。」が、「Elgato StreamDeckにYouTubeチャンネル登録者数を表示する方法」と題した動画を公開した。YouTubeで情報発信を行う人が増える中、自分のチャンネルの成長をリアルタイムで確認し、モチベーションの向上に役立てるための具体的な設定手順を解説している。



動画では、人気のストリームコントローラー「Elgato Stream Deck」を活用して、チャンネル登録者数を手元のボタンに表示させる方法を紹介している。鍋ログは、登録者数の増加を瞬時に確認できる環境について「モチベーションも自然とアップしますよね」と、その意義を語った。



具体的な設定手順として、まずはElgatoのマーケットプレイスから「YouTube Channel Statistics」というプラグインをインストールする。次に、Stream Deckアプリのサイドバーに追加された「Subscriber Count」を、表示させたいボタンの位置へドラッグ＆ドロップする。



ただし、これだけでは正常に表示されないため、続けて「API Key」と「Channel ID」を取得して入力する必要がある。API Keyの取得方法は概要欄のリンク先に委ねつつ、Channel IDについてはYouTube管理画面の「設定」から「詳細設定を表示する」へ進むことで簡単にコピーできると詳しく解説。これら2つの情報をアプリ上の設定項目に入力することで、初めて登録者数が表示される仕組みだ。



また、注意点として「表示を更新するにはStream Deckのボタンを押下する必要があります」と語り、最新の数値を見るためには手動での操作が必要であることを強調した。Stream Deckは配信者向けデバイスとして有名だが、使い方次第でPC作業の利便性を大きく高めるツールとなるだろう。



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