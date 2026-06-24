◇MLB アストロズ9-7ブルージェイズ(日本時間24日、ロジャース・センター)

ブルージェイズの岡本和真選手が4打数3安打5出塁の大活躍。2試合連続ホームランを放った前回に続き、この日も安定した打撃を披露しました。

21日のカブス戦から2戦連発と波に乗る岡本選手は、「4番・サード」でスタメン出場。初回の第1打席は四球、3回の第2打席こそ打ち取られましたが、5回の第3打席でも四球を選び、しっかりボールを見極めます。

2点を追う7回の第4打席は、右腕エニエル・デロスサントス 投手から高めのストレートをはじき返し、ライト前にヒットを記録。6番のドールトン・バーショ選手の2ランで試合を振り出しに戻します。

さらに同点の8回、2アウト2、3塁で迎えた第5打席では、右腕ネート・ピアソン投手が投じた160キロのストレートをレフトへはじき返し、勝ち越しの2点タイムリーヒットを記録。球場も熱気に包まれます。

しかし9回土壇場で追いつかれると、延長11回に先攻のアストロズに3点を奪われる展開。迎えた延長11回の第6打席は、1アウト2塁の好機で打席に立つと、右腕ローガン・バンウィ投手の甘く入った変化球をレフトへはじき返し、意地のタイムリーヒットを放ちました。