地域航空会社トキエアの株主総会で和田直希CEOの退任が決まったことを受け、花角知事は「安定した経営をお願いしたい」と述べました。



トキエアは23日の株主総会で、2025年6月に就任した和田直希CEOの取締役再任を否決。共同代表を務めた長谷川政樹社長や実業家で取締役の堀江貴文さんなど4人は選任されました。トキエアは2025年度の赤字が約24億円、3月末時点の債務超過は29億円に上っていて、2025年は従業員への給与の遅配も発生していました。



県からの融資11億6000万円の返済開始も1年先送りとなるなか、花角知事は24日の会見で－



■花角英世知事

「株主総会の話なので特段コメントする立場ではないが、一般論として安定した経営をお願いしたい。」



知事は先週「地域にとってインパクトのある事業なので、ぜひ乗り越えてもらいたい」と述べていました。