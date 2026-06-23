【兵庫県神戸市】開放的で安全なトレーニング環境！本格クロスフィットジム「クロスフィット元町」OPEN



神戸市中央区元町でクロスフィットジムを運営するRactoryは、6月、JR・阪神「元町駅」から徒歩30秒の元町プラザ地下1階に、クロスフィット専門ジム「クロスフィット元町-セミパーソナルジム」をグランドオープンした。

施設面積56坪を誇るクロスフィット専門ジムとして、そして尼崎で7年間運営してきた「クロスフィット尼崎」に続く2号店として神戸エリアに新たなクロスフィットコミュニティを創出することを目指す。

神戸でクロスフィットの魅力を伝える新たなジムが誕生



クロスフィットとは、ウエイトリフティング・体操・有酸素運動を組み合わせた「日常生活で必要な機能的体力」を高めるトレーニングメソッド。

世界10,000以上のアフィリエイトジムで採用され、各国のアスリートや、ファーストレスポンダー(消防士・軍人など)にも導入されている。日替わりのWOD(Workout of the Day)に取り組むことで、筋力・持久力・柔軟性・パワーをバランスよく向上させることができる。

同社は「クロスフィット尼崎」を開業して以来7年、多くの会員にトレーニング指導を行ってきた。「もっと多くの人にクロスフィットの魅力を伝えたい」「神戸エリアにも本格的にトレーニングできる場所を」というメンバーの声を受け、神戸の中心地・元町への出店を決定したという。

広い空間・BE KOBEのロゴ・自社ブランド器具が特徴



同店の大きな特徴は、以下の3つ。

1つ目は、広々としたスペース。施設面積56坪を確保し、バーベル種目・ボックスジャンプ・ロープクライムなどクロスフィット特有の動作を制約なく行える広さを実現した。グループクラスでも参加者同士の距離を保ち、安全で開放的なトレーニング環境を提供する。

2つ目は、神戸市公認の「BE KOBE」ロゴの掲示。神戸市が定めるシビックプライドメッセージ「BE KOBE」の使用申請が認められ、ジム壁面にロゴを掲示。神戸という街と共に歩むジムとしての姿勢を体現する。

3つ目は、自社ブランド器具「Rive Fitness」の全面導入。バーベル・プレート・ラックなど主要器具は、同社が独自開発する自社ブランド「Rive Fitness」を採用。クロスフィットの動作研究をもとに設計された器具で、安全かつ効果的なトレーニング環境を提供する。

以下は、同社代表のコメント。

「神戸という街には、海と山があり、独自の文化と多様な人々が集まる魅力があります。私たちは、そんな神戸の街に根ざし、世代も背景も超えて人々がつながる新たなクロスフィットコミュニティをつくりたいと考えています。元町駅から徒歩30秒という立地で、仕事帰り・買い物ついでに気軽に立ち寄れる『街のジム』を目指します」

日常生活で必要な機能的体力を高めたい人は、「クロスフィット元町-セミパーソナルジム」を活用してみては。

■クロスフィット元町-セミパーソナルジム

住所：兵庫県神戸市中央区元町通2-9-1 元町プラザ B1F C

公式サイト：https://cf-motomachi.jp

(佐藤 ひより)