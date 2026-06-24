この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「街角給与明細」が、「アパレル店員さんにインタビュー」と題した動画を公開した。動画では、23歳のアパレル販売員の男性が登場し、自身の給与事情やファッション論、そして大好きなプロ野球への熱い思いを赤裸々に語った。



インタビュアーが「どうやったら人はおしゃれになれるか」と尋ねると、男性は「あんま考えずに好きなものだけぶち込んでたら勝手にその人の色になってくる」と独自のおしゃれ論を展開。この日は夕方から野球観戦に行くため、ヤクルトスワローズの長岡選手のTシャツを着こなすという、個性的なコーディネートを披露した。



話題は給与事情に移り、額面で「28万円くらい」と告白。以前は23万円ほどだったが「最近一気に良い方になった」と嬉しそうに明かす様子が収められている。



さらに、東京生まれの彼がヤクルトを応援する理由についても言及。「地元最高感出ててうるさいなと思う球団ってどこですか？」という際どい質問に対し、「広島とか地元ぐるみでっていう感じがよく聞くんで、そこに生まれてたら乗っけてたか心配」と苦笑いを浮かべながら語った。一番好きな選手については「行っちゃったんですけど、やっぱ村上選手が最高に好き」と明かし、打撃力だけでなく「立ち姿からオーラを感じる」と絶賛した。



毎月の被服費に3～4万円をかけるという彼だが、将来の夢を問われると「野球のユニフォーム関連の仕事はしたい」と真剣な表情を見せた。彼が愛用する昔のプロ野球キャラクターがデザインされたバッグからも、ファッションと野球への深い愛情が垣間見える。最後には貯金額が「ギリ100万円以上」であることも照れくさそうに明かし、彼の人柄と好きなものへの情熱が存分に伝わるインタビューとなっている。