この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「ティンカノランド」が、「【ミャクミャクグッズ速報】どんどん出るーー！！6/23更新！」を公開した。



動画では、次々と発表されるミャクミャクの最新グッズ情報を速報形式で紹介。



話題の“黒ミャク”アイテムをはじめ、コラボ商品や新ラインナップが一気にチェックできる内容となっている。



半立体仕様のキーホルダーや、人気番組とのコラボアイテム、さらにスポーツ関連グッズまで展開されており、そのバリエーションの多さに驚きの声も。



「気づいたら増えてる…」そんなペースで登場するミャクミャクグッズ。



どれを狙うべきか迷っている人にも参考になりそうだ。



どんなアイテムが出ているのか？

今後どこまで増えるのか--



気になる人は動画でチェックしておきたい。

人気アイテムは早めに押さえておくのがよさそうだ。